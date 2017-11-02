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Balık tutmak için hazırladığı düzenek, elinde patladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 20 yaşındaki Canan K

02 Kasım 2017 15:07

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 20 yaşındaki Canan K. balık avlamak için torpil tozu ve kükürdü pres makinesinde sıkıştırdığı anda patlama oldu. Parmaklarından yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Karaisalı İlçesi\'ne bağlı Salbaş Mahallesi\'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Canan K., balık avlamak için  torpil tozu ve kükürdü pres makinesinde sıkıştırmaya çalışırken patlama oldu. Sol elinin parmaklarından yaralanan genç, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürülen Canan K., tedaviye alındı.
Patlamanın olduğu yerde terör, asayiş ve bomba şube ekipleri işyerinde inceleme yaptı. Canan K. sorgusunda, düzeneği balık avlamak için hazırladığını söyledi. Polis soruşturma başlattı.

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