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Balık tutarken kalp krizi geçirip öldü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 68 yaşındaki Celal Uyanık, balık tuttuğu sırada kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti

01 Kasım 2017 15:19

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, 68 yaşındaki Celal Uyanık, balık tuttuğu sırada kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saatlerinde, Altınkaya Barajı\'nda meydana geldi. Celal Uyanık, motosikletiyle tek başına oltayla balık tutmaya gitti. Baraja oltasını attığı sırada kalp krizi geçiren Uyanık, yere düştü. Düşme sonucu başını kayalıklara çarpan yaşlı adam, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uyanık\'ın öldüğünü belirledi. Uyanık\'ın cenazesi, nöbetçi savcının incelenmesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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