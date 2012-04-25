T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Balık tadında kuzu ürettiler!

Çin'de genetiği oynanarak balık tadı veren kuzu üretildi

25 Nisan 2012 14:13

 

Çin'in Sincan Uygur Bölgesi'ndeki bir laboratuarda dünyaya gelen Peng Peng isimli kuzunun, sağlık sorunu nedeniyle kırmızı et yiyemeyenlere umut olacağı söylendi.
 

Tıpkı balık tadında

 
Genetiğiyle oynanan kuzunun normalde kalp rahatsızlıklarına yol açan ve kolesterolü artıran yağı, uzmanlarca 'iyi yağ'a çevrildi. Balık yağı hücreleriyle zenginleştirilen kuzunun yağı da tıpkı balıkların olduğu gibi Omega3 bakımından daha zengin hale geldi. Tadının da balığa benzeyeceği söylenen yeni nesil kuzuların seri üretilmesi halinde, artık kırmızı et de balık eti kadar sağlıklı hale gelecek.
 

Sakıncalı olabilir

 
Çinli bilim adamları geliştirdikleri kuzu etinin içerdiği yağ bakımından kalbe zarar vermeyeceğini aksine fayda sağlayacağını söylüyor. Genetik araştırmalara karşı çıkan bilim adamları ise ne kadar faydalı ve ilginç olursa olsun genetiği ile oynanmış bir canlının, orijinal haline göre büyük tehditler içerdiğini ve bunun etkisinin uzun vadede görüleceğini savunuyor. Danimarka'da yapılan araştırmalarda ise geçtiğimiz aylarda tamamen sentetik et üretilmişti. Bilim adamları bu teknoloji sayesinde ileride hayvan kesilmeden istenilen lezzete et üretilebileceğini söylemişti.
 

Daha bir aylık bild değil

 
Peng Peng isimli kuzu 26 Mart'ta dünyaya geldi. Kopya kuzu olarak doğan Peng Peng'in ağırlığı doğum anında 5,74 kilogram olarak ölçüldü. Urumçi eyaletine bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir çiftlikte doğan Peng Peng Çinli bilim adamlarının üç yıllık çalışmasının sonucu olarak dünyaya getirildi.

ETİKETLER

çinbalıkkuzubalık tadında kuzu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24