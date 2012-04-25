Balık tadında kuzu ürettiler!

Çin'in Sincan Uygur Bölgesi'ndeki bir laboratuarda dünyaya gelen Peng Peng isimli kuzunun, sağlık sorunu nedeniyle kırmızı et yiyemeyenlere umut olacağı söylendi.

Tıpkı balık tadında

Genetiğiyle oynanan kuzunun normalde kalp rahatsızlıklarına yol açan ve kolesterolü artıran yağı, uzmanlarca 'iyi yağ'a çevrildi. Balık yağı hücreleriyle zenginleştirilen kuzunun yağı da tıpkı balıkların olduğu gibi Omega3 bakımından daha zengin hale geldi. Tadının da balığa benzeyeceği söylenen yeni nesil kuzuların seri üretilmesi halinde, artık kırmızı et de balık eti kadar sağlıklı hale gelecek.

Sakıncalı olabilir

Çinli bilim adamları geliştirdikleri kuzu etinin içerdiği yağ bakımından kalbe zarar vermeyeceğini aksine fayda sağlayacağını söylüyor. Genetik araştırmalara karşı çıkan bilim adamları ise ne kadar faydalı ve ilginç olursa olsun genetiği ile oynanmış bir canlının, orijinal haline göre büyük tehditler içerdiğini ve bunun etkisinin uzun vadede görüleceğini savunuyor. Danimarka'da yapılan araştırmalarda ise geçtiğimiz aylarda tamamen sentetik et üretilmişti. Bilim adamları bu teknoloji sayesinde ileride hayvan kesilmeden istenilen lezzete et üretilebileceğini söylemişti.

Daha bir aylık bild değil

Peng Peng isimli kuzu 26 Mart'ta dünyaya geldi. Kopya kuzu olarak doğan Peng Peng'in ağırlığı doğum anında 5,74 kilogram olarak ölçüldü. Urumçi eyaletine bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir çiftlikte doğan Peng Peng Çinli bilim adamlarının üç yıllık çalışmasının sonucu olarak dünyaya getirildi.