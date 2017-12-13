Balık restoranında birer gün arayla hırsızlık

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki balık restoranının bahçesindeki malzemeleri birer gün arayla giren iki hırsız, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı\'ndaki balık restoranında birer gün arayla yaşanan hırsızlıklar, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Geçen pazar günü restoranın yanındaki bahçeye gelen yüzü kapalı bir kadın, mutfakta kullanılan malzemeleri alıp, gitti. Ertesi gün de başka bir kadın aynı yerden buzdolabı soğutucusunun motorunu söküp, çuvala koyarak götürdü.

Malzemelerin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Can Yaylalı, kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı gördü, polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Restoran sahibi Yaylalı, hırsızlık olaylarının sabaha karşı meydana geldiğini belirterek, \"Yüzünü peçeyle kapatan iki kadın, iki gün arayla hırsızlık yapıyor. Sabah saatlerinde iş yeri açılmadan önce eşyalarımızı çalıyorlar. Kadınlar muhtemelen hurdacı, etrafta buldukları ne var ne yoksa toplayıp, gidiyorlar. Bazen geceleri hırsızlık nöbeti tutuyoruz\" dedi.



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