Balık pişirme kavgası Tunceli'yi karıştırdı!

Tunceli'de balık pişirmeyi reddeden fırıncılar ile 20 yaşlarındaki 3 genç arasında başlayan tartışma kent merkezinde sokak kavgasına dönüştü. Özel Harekat ekiplerinin destek verdiği müdahale sonucu olayla güçlükle yatıştırılırken, yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı.

Saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir ekmek fırınına giden 20 yaşlarındaki üç genç, ellerindeki tepside bulunan balığı pişirmek istedi.

Ancak fırın sahibi, içkili oldukları öne sürülen gençlere kapatmak üzere olduğunu belirterek pişiremeyeceğini söyledi. Gençler ile fırın sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce olay yerine polis çağırıldı.

Çevrede bulunan birçok gencin de olaya müdahil olmasıyla kavga büyüyünce polis ikinci kez olay yerine geldi. Bu sırada sayıları hızla artan gençler, fırını taşlamaya başladı. Polisin müdahalesi ile çarşı merkezindeki ara sokaklara kaçan gençler bu kez güvenlik güçleri ile çatıştı.

Polisin cop ve gaz bombaları ile gençlere müdahalesine çevrede toplanan vatandaşlar tepki gösterince olaylar daha da büyüdü. Takviye gelen Çevik Kuvvet ekipleri kalabalığı dağıtmak için bir kez daha cop ve biber gazı kullandı.

Yaklaşık 4 saat süren olaylar sırasında 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da olaylar ile ilgili soruşturma başlattı.