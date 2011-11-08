T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Balık Mevsimi başladı

Bu yazının başlığını koyarken aslında bu başlığın bizim yaşadığımız ülkenin kuzeyine...

08 Kasım 2011 02:00

 

Dr. Mehmet Esat Yüce


Bu yazının başlığını koyarken aslında bu başlığın  bizim yaşadığımız ülkenin kuzeyine ait bir deyim olduğunu düşündüm; zira Akdeniz ve Ege de yaşayan balıkların çoğu yerleşik ve göç etmedikleri için yerini bilirseniz her mevsim olta ile avlamak mümkün olmakla birlikte, Marmara ve Karadeniz’de bu tip balıklar bulmak daha zordur.

Türkiyede’ki en taze balık Ankara'da yenir, denir. Sanıyorum Karadeniz, Ankara gibi pek çok Anadolu şehrine de mevsim balığını günlük olarak  sunuyor,dolayısıyla balık mevsimi bu şehirler için de başlamış oluyor. Balık  Mevsimi ise dört aylık bir aradan sonra 1 Eylül de açılıyor. Genellikle Ağustos ayının son onbeş gününde Çingene Palamudu denilen Palamut balığının yavrusu kendini göstermeye başlar. Bu balığın en önemli özelliği mevsimin ilk haberci balığı olmasıdır. Bazı yıllar Ağustos başında bolca çıkmaya başlarsa o yıl denizde bereket olacağına işaret eder. Bu yıl olduğu gibi Eylül ayı başında bile nazlanıyorsa o zaman pek verimli bir yıl olmayacağı bellidir. Çingene Palamudu Eylül ayının onbeşinden sonra Palamut halini alır ve Aralık ayına kadar kilolanarak büyür. 

Bu balık  Çingene Palamudu iken dikine yarısından dikine kesilip tavası yapılır, daha büyüyüp irice ve yağlı hale gelirse enine takoz şeklinde kesilip  ızgarası yapılmaya başlanır.Yine de ızgara için bolca zeytinyağı ile yağlamak yerinde olur. Ayrıca biraz soğan domates defne yaprağı, karabiber ve zeyinyağı ilavesi ile pilakisi yapılır. Bollaştığı ve bir kiloya yaklaştığı zaman lakerdası da yapılır. Palamuttan  bir büyüğüne   Torik  denir. Asıl lakerda torikten veya bununda büyüğü Zindandelen’den yapılır. Ancak bu balıkları artık çok nadir olarak görebiliyoruz; doğal olarakta oldukça pahalı oluyorlar. Palamut balığının hep yanında dolaşan bir dostu değil ama önemli bir düşmanı vardır; Lüfer.  Bu balığın mevsimi de Eylülde başlar en küçük ve bence yakalanmaması gereken şekline Yaprak adı verilir. Daha sonra bu balık sıra ile Çinekop, Sarıkanat, Lüfer ve Kofana adını alır. Bunların Marmara ve Karadeniz'de belli bir bulunma sırası yoktur.Yani Eylül-Ekim ayı içinde yılına göre Kofana da Çinekopta aynı tezgahlarda görülebilir.Ancak belirtmiş olduğum gibi bir sene Palamut bolsa o sene Lüfer familyası  az çıkar.

Ya da tam tersi bu sene olduğu gibi Lüfer bolluğu varsa Palamut az bulunur.Bu iki balık birbirinin ezeli düşmanıdır. Burada  asıl korkulan balık Kofanadır.Bu balığa saldırıp yemeği insan dışında hiçbir canlı cesaret edemez. Eğer olta ile yakalanıyorsa bu durumda oltadan  alınırken çok dikkat ister. Zira elinizi veya parmağınızı  yakalarsa kesinlikle  kopartır.Bu kadar tehlikeli balığın pek lezzetli olan eti Osmanlı’nın tarihinden beri anlatılır. Fatih Sultan Mehmet deniz ürünlerine ve özellikle o zamanki adı ile" Gufari "ye çok meraklı olduğu yazılır.Yine yeri gelmişken Fatih ıstakoz, karides gibi deniz böceklerine de  çok sevdiği; ve bunların o zamanki adlarının da "haşarat-ı bahriye " olduğunu belirtelim.

Bu familyanın hangi boyda olursa olsun tek bir pişirilme yöntemi vardır; Kömür ateşinde ızgara.Ne kadar zahmetli olursa olsun bu balığın gerçek lezzeti ancak bu şekilde alınır. Evet bu iki balık bizim sofralarımıza  kış ayları boyunca bol bol eşlik eder.Ancak bu iki baş aktörün yanında Karadeniz vazgeçilmez lezzeti Hamsi bütün kış boyunca sevenlerini hiç yanlız bırakmaz. Hamsinin pişirme yöntemlerini burada sıralamaya başlarsak sanıyorum sayfalar yetmez. Karadeniz insanı hamsiden dondurma dahi yaptığına göre pratik olarak herşeyi yapılır diyebiliriz. Son olarak burada karadenizden çıkan  balıkların kralı denilenebilecek Kalkan balığından bahsetmemek olmaz. Bu balık Ekim’den itibaren çıkmakla birlikte en güzel olduğu aylar Şubat ile Mayıs arasıdır. Eskiden sadece tavası yapılırdı, son yıllarda sağlıklı beslenme modasına o da uydu ve ızgarası da yapılmaya başlandı. Ancak bence yine tavası en lezzetli şekli. 

Evet eskiden Marmara ve Karadenizde yüzyirmibeş çeşit balık türünün  olduğu ve bilinçsiz avcılık yüzünden artık ticari olarak avlanılabilecek sadece on çeşit balığın kaldığı yazılıyor. Umarım gereken önlemler alınır, bizlerde çocuklarımıza balıkla ilgili tarihi hikayeler anlatmayız.

Şimdilik henüz kalan on çeşitle idare etmeniz dileği ile; afiyet olsun 


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24