Balık kanserden koruyor

Çocuk gelişiminin vazgeçilmezi balık

Balık, bebeklerde egzama olasılığını azaltıyor



Balık, her derde deva

Balık sezonu başladı, bu konuda geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, balık üretiminde dünyada 32. olduğumuzu açıkladı. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için gerçekten bu durum çok üzücü. Balık çok iyi bir protein kaynağı olmanın yanı sıra omega3 ve selenyum içeriği ile de iyi bir antioksidan, kansere karşı koruyucu, kalp ve damar sağlığı için vazgeçilmez bir besin.Ülkemizde genel olarak var olan protein eksikliği ve özellikle hayvansal protein tüketiminde eksiklik çocuk gelişimi, zekâ geriliği ve boy kısalığı için önemli bir problem. Bu yüzden ucuz protein kaynakları sağlanması ve balık mevsiminde halkın daha fazla balık yemesi konusunda fırsat yaratılması daha sağlıklı nesiller için üzerinde durulması gereken bir konu.2008 -2009 balık avlama sezonunu açılış konuşmasında belirtildiği üzere Türkiye’de 2003’te 627 bin ton balık üretilmiş, 2007 yılında ise tüketim 772 bin tona ulaşarak, yüzde 24 artmış. Bu rakama çiftliklerde üretilen 140 bin ton balık da dahilmiş. Bu kadar su potansiyeli olan bir ülkeye dünya 32’ncisi olmak yakışmıyor. Maalesef balık yeme alışkanlığımız yok. Dünyada kişi başına tüketilen balık miktarı yılda 15, Türkiye’de yedi kilogram. Avrupa’da ise bu rakam yaklaşık 22 kilogram olarak bildiriliyor.Sağlığımız için vücudumuza her gün yeterli miktarda karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral ve su almamız gerekir. Karbonhidrat, protein ve yağ bize enerji yani kalori verirken, vitaminler, mineraller ve su bağışıklık sistemimizi güçlendirici etki göstererek bizi hastalıklara karşı korur. Proteinler vücutta hücrelerde meydana gelen bütün biyolojik olayların anahtar noktasıdır. Sağlıklı yetişkin bir bireyin ağırlığı oranında, kilogram başına günde ortalama 1 gram protein alması gerekli.Çocuklar için çok önemliÇocuklarda protein gereksinimi, erişkinlerdeki gibi sadece dokuların tamiri ve yeniden yapılanması için değil, vücudun büyümesi için de gereklidir. Bu nedenle çocuklara hayvansal kaynaklı olan iyi kaliteli protein verilmelidir. Hayvansal kaynaklı proteinler tam proteinlerdir aynı biyoyararlığı bitkisel proteinden daha yüksektir. Büyüme ve gelişim devamlılığının sağlanmasın yumurta, et, tavuk, balık, süt ve peynir biyolojik değeri yüksek proteinlerdir.Mevsiminde balık tüketimi hem protein hem de omega 3, fosfor ve selenyum açısından da önemlidir.