Balık kadın kalbine iyi geliyor

İnsan vücudu balıkdan elde edilen proteinin %93’ünden faydalanır. Bu oran kırmızı etlerde ve diğer beyaz etlerde çok düşüktür. Az karbohidrat içermesinin yanı sıra madensel tuzlar ve mineraller açısından son derece zengin olan balık eti, bol miktarda fosfor, kalsiyum, iyot ve flor içerir. Özellikle kadınlar için elde edilen verilere göre haftada en az iki defa balık yiyenlerin koroner kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinin %30 azaldığı tespit edildi. Ayrıca balık eti A, B1, B2 ve D vitaminleri açısından da zengindir. Büyüme ve yaraların iyileşmesinde önemli rolü vardır.

Balık hakkında önemli bilgiler veren İç Hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, balık etinin faydalarını sıraladı:

• Sağlıklı diş etleri ve diş yapısı oluşmasına yardımcı olur.

• Cilt rengini güzelleştirir.

• Saçların daha dayanıklı olmasını sağlar.

• Bakteriyel enfeksiyonlarda mücadeleye katkıda bulunur.

• Kandaki kolesterolü düzenleyici etkisiyle kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar.

• Nişasta ve yağların parçalanarak vücutta kullanılmasına yardım eder.

• Eklem sağlığına faydalıdır.

• Şeker hastalarının tedavisinde kullanılır.

• Depresyon ve şizofreni belirtilerini hafifletir.

• Yanık tedavisinde faydası vardır.

• Migren hastalarında faydası kanıtlanmıştır.

• Glokom (göz içinde basınç artması nedeniyle meydana gelen körlük) tedavisinde faydası vardır.

Kadın kalbini koruyor

Özellikle kadınlar için elde edilen verilere göre haftada en az iki defa balık yiyenlerin koroner kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinin %30 azaldığı, haftada en az bir defa balık yiyenlerin ise ayda bir defadan az yiyenlere göre kalp krizi riskinin %50 azaldığı tespit edilmiş.

Kalp alerji ve astım hastaları çiftlik balıklarından uzak durun

Açık sularda yaşayan balıklar ile çiftliklerde yetiştirilen balıklar arasındaki besin değerinde farklılık bulunur. Doğada yer alan balıklar denizde yer alan yosunlarla beslendikleri için hem vücudumuz için faydalı mineraller açısından daha zengindirler hem de doymamış yağ oranları daha yüksektir. Suni yemlerle beslenen çiftlik balıklarının ise aşırı tüketimi ciltte yaşlanmaya neden olur. Çiftlik balıklarının her hafta düzenli olarak tüketilmesi kalp hastaları, alerji sahibi olanlar, astımlılar ve felçlilere tavsiye edilmez.

Çocuklar ve hamileler dikkat

Denizlerde bulunan bazı ağır metallerin balıklar tarafından yutulması ve yemekten sonra bunların insanlara geçmesi çeşitli rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Balık seçerken diğer balıkları yiyerek beslenen balıkları tercih etmek yerine yosun ve diğer bitkileri tüketen balıkları tercih etmek, civa ve benzeri zararlı mineral alımını azaltarak balıktan daha fazla faydalanmayı sağlar. Her ne kadar balığın vitamin ve mineral açısından gerekliliği tartışılmayacak durumda olsa bile bu saydığımız risklerden dolayı çocuklar ve hamilelerin balık tüketimini haftada 1 defadan fazla gerçekleştirmemeleri gerekmektedir.

Balık karbonhidrat içermiyor

Balıklar diğer etler gibi karbonhidrat içermezler; bu nedenle de balık etinin enerjisi yağ ve protein içeriklerinden kaynaklanır. Protein miktarı balık türleri arasında büyük farklılık göstermezken, yağ miktarları arasında büyük farklılıklar vardır. Bu nedenle balıkların enerji değerleri, bileşimlerinde bulunan yağ miktarına göre değişir; yağlı balıkların enerji değerleri yağsız balıklara oranla daha yüksektir. Genel olarak balıklar diğer etlerle karşılaştırıldığında, aynı miktardaki sığır, koyun veya kümes hayvanlarının etlerinden daha az enerji içerdikleri söylenebilir. Örneğin sardalya gibi yağlı balıkların dışındaki balıkların, 90 gr. pişmiş servis edilen miktarı 160 kaloriden daha az enerji içermektedir.

ARALIK'DA BU BALIKLARI YİYİN

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya’dan Kasım, Aralık ayları için balık önerileri;

Kasım ayı Uskumrunun en iyi zamanıdır. Toriğin lakerdasını tavsiye ederim. Aralık ayında da yine Uskumru, palamut, torik yağlı olduklarından dolayı tüketilebilir, her türlü yemeği yapılır, hamsi lezzetlidir. Tekir boldur.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, türlerine gore balıklar ve pişirilme şekilleri hakkında bilgi veriyor:

Beyaz etli balıklar: Sindirimleri daha kolaydır, haşlamaya uygundur. Levrek, çipura, barbunya, lüfer, kefal, barbunya, tekir, karagöz, mercan, dil balığı, kalkan balığı bunlardandır.

Siyah etli balıklar: Beyaz etlilere göre daha az yağlı ve daha az jelatinlidirler, haşlanmazlar. Torik, palamut, uskumru, kolyos, kılıç, hamsi, sardalya, gümüş bunlardandır.

Yağlı Balıklar: Somon, ton balığı, alabalık