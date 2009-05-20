İstanbul'un yapısına uygun olmayıp, arıza yaptığı ve rampa çıkamadığı gerekçisiyle tartışma konusu olan metrobüsle ilgili iddialara Hollandalı Phileas şirketi yöneticileri yanıt verdi.



VDL GROEP Yönetim Kurulu Üyesi Jan Mooren, "26 metrelik metrobüsler 200 kişi taşıma kapasitesine sahip. Biz, balık istifi şeklinde gideceğini düşünmedik" derken, İETT garajında tamir için bekleyen 20 aracın da 3-4 hafta içerisinde teslim edileceğini açıkladı.



İstanbul'un yapısına uygun olmayıp, arıza yaptığı ve yokuş çıkamadığı gerekçisiyle tartışma konusu olan metrobüsle ilgili iddialara yanıt vermek üzere, Hollandalı Phileas şirketinin yöneticileri İstanbul'a geldi. Şirket yöneticilerinden VDL GROEP Yönetim Kurulu Üyesi Jan Mooren, APTS Genel Müdürü Ruud Bouwman ve VDL Ticaret Müdürü Hubert van Wees, İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan VDL Groep Yönetim Kurul Üyesi Jan Mooren, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili açıklama yaptı. Mooren, "26 metrelik metrobüsler 200 kişi taşıma kapasitesine sahip. Bu 280 kişi olunca araç arıza yapmaz. Çünkü kolay yıpranmaz. Biz, balık istifi şeklinde gideceğini düşünmedik. Bu 300 kişiye çıkabilir. Bununla ilgili ihale belgelerine bakıp, tekrar gözden geçirmek lazım" açıklamasında bulundu. Hollandalı yöneticiler ayrıca, İETT garajında tamir için bekleyen 20 aracın da 3-4 hafta içesinde teslim edileceğini açıkladı.



Otobüsün, metrobüse göre daha ucuz olduğu iddialarına yanıt veren VDL Ticaret Müdürü Hubert Van Wees ise metrobüsün, otobüsle karşılaştırılmasını istemediklerini söyledi. Hubert Van Wees, "Phileas'ın bir otobüsle karşılaştırılmasını istemiyoruz. Aracımız çok fazla özelliğe sahiptir. Ayrıca kapıların ters taraftan işlediğini söylediniz. Kapılar, sağ taraftan kullanılacak şekilde yapılmıştır ve sağ taraftan kullanılır" dedi.



‘Sorun olduğuna katılmıyorum’



Aracın yokuş çıkamadığı ve arıza yaptığı yönündeki iddialara da cevaplayan Wees, aracın tam dolu olduğunda yüzde 100'lük bir rampayı çıkabildiğini söyleyerek, "Bu konuda sorun olduğuna katılmıyorum" dedi. VDL GROEP Yönetim Kurulu Üyesi Jan Mooren ise "Evet araç arıza yaptı ama bu ürünün tasarımındaki yapısal nedenden kaynaklanmıyor. Metrobüs projesine çok olumsuz yaklaşabilirsiniz ama proje başarısız değil. Bu büyük bir proje" dedi. Metrobüs için 120 milyon euroluk bir altyapı yatırımı yapıldığına dikkat çeken Mooren, "16-17 milyoyn euroluk araçlan alında. İETT'de bir vizyon var. Kendi programlarını, gereksinime uygun olarak uyguluyorlar. Tramvay yerine metrobüs kullanılması büyük esneklik sağlıyor. Başarısız demek yanlış. Çünkü biz aynı zamanda yeni bir sistem yapıyoruz. Ancak otobüs öyle değil. İETT'ye 12 araç daha teslim edeceğiz. Onlar da geldikten sonra bu tartışmalara son verileceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.



‘Kapasitesi 200 kişi’



Bir gazetecinin, "Internet sitenizde 26 metrelik metrobüsün 200 kişi taşıyabildiğini söylediniz. Buna 400 kişi binerse ne olur? Sizin İETT ile sözleşmenizde, taşıma kapasitesinde taahhüt ettiğiniz bir madde var mı?" şeklindeki soruya APTS Genel Müdürü Ruud Bouwman, yolcu taşıma kapasitesinin belli bir hesaba göre yapıldığını ve yapılan hesaplamaya göre metrekareye 6 kişinin düştüğünü söyledi. Bouwan, "Kimse 185 kişiden fazlasını yüklemek istemez. Ama 400 kişi binecek olursa metrekareye 15 kişi sıkışıyor demektir. Bu fizıbıl değildir. Artı 50 kişi binerse sorun değil. İETT'nin, asgari 200 kişi planı vardı" yanıtını verdi. "Araçlar, kaç kişi bindiğinde sorun çıkartır" şeklindeki bir soruya ise jan Mooren, araçların 200'den fazla kişiyi taşıyabileceğini söyledi. Mooren, "Bu, 280 kişi olunca araç arıza yapmaz. Çünkü bu otobüsler kolay yıpranmaz. Metrekare 6 kişinin düştüğü hesabıyla yolculuk yapmak daha rahat olur. Ancak daha fazla yüklerseniz yeni talimatlara hazırlanmamak lazım. O zaman İETT ile hesaplamalar, belli bir kilogram üzerinden hesaplanacak. Balık istifi şeklinde gideceğini düşünmedik. 300 kişiye çıkabilir. Bununla ilgili ihale belgelerine bakıp, tekrar gözden geçirmek lazım" dedi.



‘Araçları 3-4 haftada teslim ederiz’



Araçların bazılarının neden trafikte olmadığı, garajda bekleyen 20 aracın ne zaman trafiğe çıkacağı konusunda da bir açıklaya yapan Jan Mooren ise "Trafikte şu anda 18 aracımız var. Burada sorun yok. Garajdaki 20 araç 3-4 hafta içerisinde sisteme dahil edilecek. Hollanda'dan gelecek 12 aracı da kısa sürede teslim edeceği" açıklamasında bulundu. Araçların ayrıca yokuş çıkarken her türlü hesaplamalardan geçtiğine dikkat çeken Mooren, "Saatte 40 km hızla, yüzde 2.5'luk bir eğim çıkılabilir. Hepiniz daha hızlı yokuş çıkmasını istiyorsunuz. Ancak daha çızlı çıkamaz" dedi.



Fransız uzmanların, Phileas şirketine ait metrobüsleri fizıbıl bulmadığı iddialarına da yanıt veren VDL Ticaret Müdürü Hubert van Wees ise "Bu konuda çekince duyuyorum. Fransız uzman, yazdığı makalede Phileas'ın uygun olmadığını söylüyordu. Ona e-posta yolladım. Kendisi özür dilemedi ancak, Bana, "Türkiye'ye 1.5 yıldır gitmedim, makaleleri 3-4 yıl önce yazmıştım" dedi" yanıtını verdi. İETT'nin yeni talepleri olup olmadığı konusunda Jan Mooren ise İETT ile değişikliğe ihtiyaç duyulan yönlerde bir çalışmaları olduğunu söyledi. Mooren, "Yazılım ve ısıtmayla ilgili talepleri vardı. Bizim İETT'ye teslim ettiğimiz araçların 2 yıl garantisi var" dedi. Metrobüslerde şoförsüz olarak da kullanılabilen, kılavuz sistemin de kullanılacağını söyleyen Mooren, "Sistemimizde bu uygulama kullanılacak" dedi.



İETT’ye gecikme cezası ödenecek



Araçların İETT'ye geç teslim edilmesi halinde bir ceza ödemesinin söz konusu olduğunun hatırlatılması üzerine Mooren, "İETT ile yakın bir işbirliği içindeyiz. Bütün sözleşme şartları uygulanacaktır. İhale prosedürü işleyecek" dedi. İETT ile yine bir araç alımının gündemde olup olmadığı konusuna da açıklık getiren Mooren, "İlk 50 metrobüs alındıktan sonra, ikinci bir 50 aracın daha alımı söz konusuydu. Şimdilik öyle bir şey görünmüyor" dedi.

