Balık fiyatları ikiye katlandı

Eylül ayında başlayan balık avı sezonunda balıkçılar, Karadeniz'deki fırtına nedeniyle 1 haftadır tekneleriyle denize açılamadı. Tezgahlarda balığın miktarı azalırken, fiyatı da katlandı. Sinop'ta 20 TL'ye satılan palamudun tanesi 40 TL'ye, hamsinin kilosu da 40 TL'ye çıktı.

Denizlerde, 1 Eylülde başlayan av sezonu, fırtına nedeniyle aksıyor. Karadeniz’de 1 haftadır etkili olan fırtına nedeniyle tekneleri ile denize açılamayan balıkçıklar avlanamadı.

Tezgahlarda balığın miktarı azalırken, fiyatı da katlandı. Sinoplu balıkçı İsmail Değer, fırtına nedeniyle av yapılamadığını belirterek, “Fırtına 1 haftadır devam ediyor, teknelerimiz yatıyor, denize çıkamıyorlar. Bu durum da balık fiyatlarına yansıyor. Tezgahlarda fazla balık yok. Dün 20 TLye sattığımız palamutları bugün 40 TLye satıyoruz. Gönül isterdi ki halkımıza ucuz palamut ve hamsi yedirelim. Olmayan bir şey her zaman cazip oluyor. Herkes bugün hamsi soruyor ama yok" dedi.