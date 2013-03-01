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Sağlık

Balık etli olmak daha sağlıklı

Mehmet Birhan Yılmaz: Kilolu olmakla birlikte bazı riskler ortaya çıksa da tehlikeler düşünüldüğünden daha azdır

01 Mart 2013 10:57

Yapılan bir araştırmaya göre, hafif kilolu kişilerin kanser ve kalp rahatsızlığından ölme riski şişman ve zayıflara oranla daha az. Araştırma sonuçları balık etli olmanın yani tıp dilinde hafif kilolu olmanın insan sağlığı açısından daha iyi olduğunun ortaya çıkardı.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, yıllardır uygulanmakta olan yaklaşımın yeni bilgiler ışığında değiştiğini belirterek ''Hafif kilolu olanların kanser ve kalp rahatsızlığından ölme riskinin hem şişman hem de zayıf olanlara göre daha düşük olduğu, biraz fazla kilonun bazı hastalıklara karşı koruyucu olabileceği ortaya çıktı. Kilolu olmakla birlikte bazı riskler ortaya çıksa da tehlikeler düşünüldüğünden daha azdır'' şeklinde konuştu.


Hafif kilo bazı hastalıklardan korunmada etkili


Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, hafif kilolu veya şişman olan kişilerin sadece diyabet ve böbrek rahatsızlığından ölüm risklerinin fazla olduğunu aktararak, ''Kanser ve kalp rahatsızlığından yüksek ölüm oranına bu grupta rastlanmıyor. Şişmanların, kalp, diyabet ve böbrek hastalıkları ile aşırı kiloya bağlı göğüs, bağırsak ve pankreas kanseri gibi bazı rahatsızlıklardan ölüm riski epey yüksek ancak biraz kilolu olmanın, tüberküloz, amfizem, zatürre, Alzheimer ve yaralanmalar gibi diğer ölüm nedenlerine karşı da açıkça koruyucu bir etkisi bulunuyor'' dedi.

Fazla kilonun vücuttaki bazı hastalıklara karşı savaştığını dile getiren Yılmaz, şunları aktardı: ''Fazla kilonun vücudun hastalıklarla savaşması ve iyileşmesi için yaşamsal depo vazifesi gibi bir görevi bulunabiliyor. Fazla kilolu olabilirsiniz ama daha yağsız bir vücut hacminiz, daha kemikli ve kaslı bir yapınız olabilir. Bu da kişi için iyi olabilir. Yani fazla kilo her zaman fazla yağlı olmak anlamına gelmeyebilir.''

Kilo ve sağlık hakkında yapılan araştırmalarda fazla kilo ve obezite arasındaki farkın vücut kitle indeksi (BMI) ile belirlendiğini aktaran Prof. Yılmaz, ''25-29,9 BMI fazla kilolu, 30 ve üzeri BMI obez olarak değerlendiriliyor. Sonuç olarak biraz fazla kilolu olmak düşünüldüğü kadar kötü olmayabilir'' ifadelerini kullandı.

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