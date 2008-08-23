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Yaşam

Balık çiftlikleri yine ölüm saçıyor

Muğla'nın Güllük Körfezi'nde balık çiftlikleri ölüm saçıyor. Körfezde, çiftliklerin neden olduğu kirlilik ve oksijensizlikten yine toplu balık ölümleri ba&#

23 Ağustos 2008 03:00

Muğla'nın Milas İlçesi'ne bağlı Kıyıkışlacık Köyü ve Aydın'ın Didim İlçesi'ne bağlı Akbük Beldesi arasındaki sahil şeridinde 10 yıl önce kurulan ve sayıları 130'u aşan balık çiftlikleri, Güllük Körfezi'nin cennet koylarını cehenneme çevirdi. Çiftliklerin kurulu bulunduğu 50 koydan 40'ı tamamen kullanılmaz hale geldi.

Güllük Körfezi'nde yer alan Kaynar, Güvercinlik, Zeytinli Ada, Ziraat Adası, Çam, Pinar ve Tavşan koylarına giden turistlerle yerli tatilciler, aşırı kirlilik ile çiftliklerin koy ağızlarını kapatması yüzünden denize giremiyor. Pislik yuvasına dönen koylar, balık çiftliklerinin eski kafesleri, ağları, bidonları ve katı atıkları ile tıka basa dolu.

TURİZMCİLER İSYAN EDİYOR

Danimarkalı turist grubunu gezdirmek için Çam Koy'a gelen turizmci Ateş Akbaba, "Yatla çıktığımız gezide konuklarımız her yıl Gökova'ya gidiyorlardı. Bu kez Yarımada'nın kuzeyini yani, Güllük Körfezi'ni gezmek istediler. Yıllar önce pırıl pırıl olan ve mavi turda gezilen cennet koyların çiftlikler nedeniyle cehenneme döndüğünü gördüm" dedi.
Avrupalı turistlere durumu anlatmakta güçlük çektiklerini söyleyen turizmci Ateş Akbaba, "Bir zamanlar yatların demirlediği, turistlerin yüzdüğü Çam Koy'da inekleri görünce söyleyecek tek bir söz bulamadım" diye konuştu. 
 
 
BALIKÇILAR DA DERTLİ

Bodrum'da 35 yıldır balıkçılık yapan 46 yaşındaki Ahmet Koyunbaba, balık çiftliklerinin yat turizmi ve mavi yolculuğa büyük zarar vereceğini düzenlenen toplantılarda sık sık dile getirdiklerini, ancak uyarıların dikkate alınmadığını söyledi.

Balıkçılığı ve süngerciliği babalarından masmavi bu denizlerde öğrendiklerini anlatan Ahmet Koyunbaba şunları söyledi:
"Güllük Körfezi'ndeki dünya cenneti 50 koydan 40'ı çiftlikler yüzünden çöplüğe döndü. Bölgede balıkçılık yapan aile sayısı ise 900'lerden 100'lere kadar düştü. Eskiden 20 metre denizin dibini rahat görürken şimdi cennet koylarda bir metre derinliği göremiyoruz. Balıkların ölmeye başladığı, koyların dibinin balçık, çamur ve çöplüğe döndüğü yerde artık ne yöre insanı ne de turistler denize girebiliyor. 10 yıl önceye kadar yılda 4 bine yakın yerli ve yabancı yat Güllük Körfezi'nde demirleyip yöre halkına önemli bir ekonomik girdi sağlıyordu. Artık yatlar Güllük Körfezi'ni unuttu, tur acenteleri ise programlarından çıkardı. Balıklar da gerçek balıkçılık da öldü artık." 

ÇEVRECİLER TEPKİLİ 

Turizm şirketlerinden gelen yoğun şikayet üzerine, Güllük Körfezi'ndeki balık çiftliklerinin yakınlarında ve koylarda incelemelerde bulunan Bodrum Yurttaş İnisiyatifi üyeleri, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balık çiftliklerinde yeni ölümler tespit ettiklerini ve bunun acilen araştırılması gerektiğini söyleyen Yurtsever Cephe Sözcüsü Ayhan Karahan, şöyle konuştu:

"Bundan 15 yıl önce balık çiftlikleri Körfez'e kurulurken kısa sürede balık ölümlerinin yaşanacağını söylemiştik ve gerçekleşti. Bu yılın başında yaklaşık 4 milyon balığın öldüğü olayda farklı nedenler öne sürüldü. Şu anda balık ölümlerinin yaşandığı bölgede tek bir yapılaşma olmadığı gibi sanayi atıklarını getirecek dereler de yok. Tamamen plansız yapılaşma ve rant uğruna cennetin feda edilişinin en kötü örneğine tanık olduk. Yaptığımız incelemede balıkların öldüğünü ve havuzların üzerinde yüzdüğünü tespit ettik. Körfezde balık ölümlerinin ardından aşırı derecede kirlenen koylarda önümüzdeki hafta noter tespiti yaptırıp, ölümleri ve körfezdeki çevre cinayetini tescilli hale getirdikten sonra çiftliklerin yeni planlanan yerlerde değil, körfezin tamamen dışarısına çıkarılması için hukuk mücadelesi başlatacağız. Bakanlığın çiftliklerin yerlerine ilişkin yeni planının iptali için dava açacağız."

 

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