Balık çiftlikleri taşınıyor

Türkiye'de çevre kirliliği tartışmalarının en yoğun gündem maddeleri arasında yer alan balık çiftlikleri sorunu, çözüme doğru ilerliyor.



Çiftliklerin yoğun olarak bulunduğu İzmir ve Muğla'da kıyıya yakın balık çiftliklerinin büyük bölümü açığa taşındı. Sektör yetkilileri, Mayıs ayı itibarıyla tebliğlere aykırı bölgelerde çiftlik kalmayacağını belirtiyor.



AA muhabirinin Çevre ve Orman İl Müdürlükleri, çiftlik sahipleri ve sivil toplum örgütlerinden derlediği bilgilere göre, İzmir'de faaliyette bulunan 64 çiftlikten 45'i açığa taşındı. 19 çiftliğin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, Tarım Bakanlığı izinleri ve İl Özel İdaresi'nden kiralama işlemleri devam ediyor.



Balık çiftliklerinin bürokratik süreç tamamlanmadan taşınmasının mümkün olmadığını belirten çiftlik sahipleri, izin taleplerinin kamu kurumlarınca hızla incelendiğini, 2-3 aylık zaman dilimi içinde tamamlanacağını belirtiyor.



İzmir'de tüm çiftliklerde taşınma sürecinin devam etmesi nedeniyle, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Sahil Güvenlik Komutanlığı'na verdiği yetki çerçevesinde herhangi bir cezanın kesilmediği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Muğla'daysa Su Ürünleri Yetiştiricileri Derneği'nin yaptığı toplu ÇED başvurusu sonuçlandı, 123 çiftlik gerekli raporu aldı.



Çiftliklerin yarıdan fazlası açığa taşınırken, en fazla tepki çeken Milas-Bodrum arasındaki kıyı şeridinde taşınmayan çiftlik kalmadı. Mayıs sonu itibariyle, ÇED raporu alan ve İl Özel İdaresi'nden yer kiralama işlemini tamamlayan tüm çiftlikler yeni yerlerine taşınacak.



Muğla'da taşınma için gerekli işlemlere başlamayan şirketlere ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ceza kesilmeye başlandı. Bu kapsamda 8 çiftliğe 25 biner TL ceza kesildi ve çiftlikleri kapatıldı.



Bu arada taşınma maliyetini kaldıramayan bazı küçük işletmeler birleşirken, bazı işletmeler ise kafeslerini satışa çıkararak sektördençekildi.



‘Sıkıntı yok, taşınıyoruz’



AA muhabirine açıklama yapan İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Girenes, çiftliklerin taşınması konusunda İzmir'de bir sıkıntı yaşanmadığını, tüm işletmelerin taşınma işlemlerini sürdürdüğünü bildirdi.



Birlik olarak sorunun çözümü konusunda kararlı olduklarını, tüm firmaların izlediği süreci takip ettiklerini kaydeden Girenes, "Kesin bir tarih vermek mümkün olmaz ancak bu sorun bu yıl itibarıyla sona ermiş olacak. Firmalar da bu konuda çok samimi davranıyor. Çiftliklerin çoğu taşındı. İzmir, bu konuda disiplinli hareket ediyor. Diğer bölgelerde yaşanan sorunlar burada yok" dedi.



Bodrum Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Teoman Yayın ise Çevre ve Orman Bakanlığı'nın çiftliklere açığa taşınmaları için son tarih olarak Mart ayını vermesine rağmen, taşınma için gerekli izinlerin halen tamamlanmadığını, izinleri tamamlanmadan taşınan bazı firmalara da ceza kesildiğini belirtti. Çiftliklerin Mayıs ayı sonuna kadar taşınmış olacağını, taşınmayan firmaların ise kapanacağını kaydeden Yayın, bu konuda hiçbir sorun yaşanmayacağını dile getirdi.



Muğla Çevre ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyse taşınan ve yeni yer kiralamak için İl Özel İdaresi'ne başvuran çiftlik sayısıyla ilgili net bir sayı verilemeyeceğini belirtti. Kiralama işlemi biten bir çok çiftliğin taşınma işlemini tamamladığı, kiralama başvurusu yapmayan bir kaç çiftlik hakkında yapılan işlem sonrası bu çiftliklerin de kiralama sürecini başlattığının belirtildiği açıklamada, yaşanan ekonomik krizin taşınma sürecini olumsuz yönde etkilediği ifade edildi.



"Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğe göre çiftliklerin kıyıdan en az 1 kilometre açıkta, en az 30 metre derinlikte faaliyet göstermesi gerekiyor.

