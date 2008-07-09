Balık çiftlikleri planına iptal davası

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın, Güllük Körfezi'ndeki 126 balık çiftliğini, Muğla ve Aydın kıyıları açıklarına taşıma planı, çevrecileri ve turizmcileri ayağa kaldırdı. Yeni çiftlik yerlerinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliğine zarar vereceğini, turizmi olumsuz etkileyeceğini savunan Bodrum Yurtsever Cephe Sözcüsü Ayhan Karahan, planın iptali için Danıştay'da dava açtı. Ayrıca, askıya çıkan planın iptali için, Muğla Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'ne turizmci ve çevreciler tarafından 2 bine yakın dilekçe verildiği belirtildi. 2 Temmuz'da ise Bodrum'da ‘Balık Çiftlikleri Körfezden Dışarı’ adıyla eylem ve miting yapılacak.



Güllük Körfezi'nde yer alan 126 balık çiftliğinin açık denize taşınmasını içeren plan büyük tepki çekti. Çiftlikler için belirlenen yeni yerlerin kirlilik yaratacağı, turizmi olumsuz etkileyeceği ileri sürüldü. Bodrum Yursever Cephe Sözcüsü Ayhan Karahan, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan planın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, 27 Haziran'da Danıştay 6'ıncı Dairesi'nde dava açtı. Balık çiftlikleri nedeniyle Güllük Körfezi'nin felaketin eşiğine geldiğini ve acilen önlem alınması gerektiğini söyleyen Karahan, şöyle konuştu: “Bakanlığın hazırladığı İlave Çevre Düzeni Planı doğrultusunda kurulacak olan balık çiftlikleri, insan sağlığını, doğayı ve ekolojik dengeyi tehdit ediyor. Çiftlikler telafisi mümkün olmayacak zararlar verecek. Balık çiftliklerinin kurulacağı yerler doğal ve kültürel sit alanlarının çok yakınında. Kıyı bandındaki bu güzellikler çiftlikler yüzünden tahrip olacak, turizm bitme noktasına gelecek. İmar planlarının bilimsel verilere dayanarak hazırlanması ve yörenin tüm yönleriyle iyi bir şekilde etüd edilmesi gerekirdi. Ancak bunların hiçbiri yapılmamış, bilimadamları ve çevrecilerin görüşleri kesinlikle alınmamıştır. Bu yüzden, İlave Çevre Düzeni Planı’nın ve Plan Açıklama Raporu’nun şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasını ve yargılama neticesinde planın iptali için dava açtık.”



Söz konusu bölgede, 100’ün üzerinde, yaklaşık 100 bin yatak kapasiteli 4- 5 yıldızlı turistik tesis bulunduğunu dile getiren Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeler Derneği (BODER) Sözcüsü Emir Bağ da plana tepki gösterdi.



Hükümet turizmi gözden çıkardı mı?



Bağ, “Beş yıldızlı turistik otellerin önüne çiftlikleri getirip yerleştirmek ve planlamaları da gizlice yapmak, bu hükümetin turizmi gözden çıkardığının göstergesidir. Körfezin ağız ve tam ortası balık çiftlikleri ile doldurulurken, turistin burada yüzmesi, su sporları yapması tamamen önlenmiş oluyor. Zaten son 10 yıl içerisinde Güllük’de mavi yolculuk tarihe karıştı, sırada bu kez de turizm var. Ege ve Akdeniz’den gelen yatlar körfeze giremediği gibi, çiftlikler nedeniyle cennet koylardan da yararlanamaz hale gelmiştir. Körün gözüne parmağı sokarcasına iki yıl uğraşıp yaptıkları bu plan eskisinden daha beter. Amaç çiftlikleri kıyıdan taşımaktı, ama getirip cennet koylara yerleştirdiler. Bakanlığın yeni balık üretim alanlarını gösteren haritaları turizmin geleceği için bir felaketin ön habercisi. Plan kesinlikle iptal edilmeli” dedi.

