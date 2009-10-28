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Çevre

Balık çiftlikleri, 60 koyu yat turizmine kapattı

Bodrum-Kuşadası arasında 60 koyun, balık çiftliklerinin kirliliği yüzünden yat turizmine kapandığı öne sürülüyor.

28 Ekim 2009 02:00

Güllük Körfezi'nde ölen çipura sayısı 3 milyona ulaşırken, Bodrum-Kuşadası arasında 60 koyun, balık çiftliklerinin kirliliği yüzünden yat turizmine kapandığı öne sürülüyor.

Güllük Körfezi'nde ölen çipura sayısı 3 milyona ulaşırken, Bodrum-Kuşadası arasında 60 koyun, balık çiftliklerinin kirliliği yüzünden yat turizmine kapandığı öne sürülüyor. Yat turizminin gözde mekânı Güllük Körfezi'ndeki adaların ve koyların 2000'de 'Su Ürünleri Potansiyel Üretim ve Geliştirme Alanı' ilan edilmesinin ardından çevre faciası yaşandı. Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Gündüz Nalbantoğlu tepkili:

"Biz Ege ve Akdeniz çanağında her yıl seyahat eden 400 bin yattan mümkün olduğu kadar çok sayıdakini çekme mücadelesi verirken, bölgedeki 60'a yakın cennet koy balık çiftlikleri nedeniyle cehenneme döndü, yat turizmine kapandı" dedi.

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