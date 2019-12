Balık bebeklerde egzama riskini azaltıyor

İlk dokuz aylık dönemde balık yedirilen bebeklerde egzama görülme olasılığının daha az olduğu bildirildi.



İsveçli bilim insanlarının yaptığı araştırma, balığın bebeklerde egzama olasılığını yüzde 24 oranında azalttığını ortaya koydu. Bu oran, yağlı veya yağsız balık türlerine göre değişiklik göstermedi.



Sonuçları Archives of Disease in Childhood Dergisi’nde yayımlanan araştırma ayrıca, evde kuş beslenmesinin de bebeklerde egzama görülme olasılığını yüzde 65 oranında azalttığını gösterdi. Evde beslenen kuşlarla ilgili daha önce yapılan araştırmalar, kuş tüyünün alerjileri önleyebileceğini göstermişti.



Araştırma çerçevesinde, çocukları yeni doğan 5 bin aileyle, çocuklar bir yaşına gelinceye kadar görüşüldü. Bir yaşına gelmeden her 5 bebekten birinde görülen egzamaya yol açan en önemli etkenin kalıtım olduğu biliniyor.