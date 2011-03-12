-''BALIK AYHAN'' DA ADAY İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - ''Balık Ayhan'' olarak tanınan Roman sanatçı Ayhan Küçükboyacı'nın AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğu açıklandı. İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı yaptığı yazılı açıklamada, federasyona bağlı 27 derneğin genel isteği ile gurur duyduğu Roman kimliğini gizlememiş ve toplumun sevgisini kazanmış bir sanatçı olan Ayhan Küçükboyacı'nın, TBMM'de Romanlar'ı temsil edebilmek amacıyla aday adayı olduğunu bildirdi. ''Balık Ayhan''ın 14 Mart Pazartesi günü adaylık başvurusunu yapacağını vurgulayan Makaracı, İstanbul Roman Dernekleri Federasyonuna bağlı derneklerin üyelerinin de destek vermek amacıyla başvuru sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde olacaklarını belirtti. Makaracı, ''Balık Ayhan''ı başvurusu sırasında yalnız bırakmayacak olan Romanlar'ın kalabalık ve coşkulu bir şekilde ve çalgılar eşliğinde parti il binasında buluşacaklarını kaydetti. Bu adaylık başvurusunun Roman açılımının devamı olduğunu belirten Makaracı, Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar sadece seçme hakkını kullanan Romanlar'ın bundan sonra seçilme hakkını da kullanacaklarına işaret etti. TBMM'de bir Roman temsilcinin olması gerektiğine inandıklarını belirten Semih Makaracı, açıklamasında ''Ne olursa olsun, Meclis'te de bir Roman olsun'' görüşünü ifade etti.