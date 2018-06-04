T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balık avında ölen dalgıcın dayıları da denizde yaşamını yitirmiş

Mehmet BAKİ/MARMARA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Marmara ilçesinde balık yakalamak için tüple dalış yapan, ancak tüp hortumunun tekne pervanesine takılması sonucu yaşamını yitiren Fazlı Kadıoğlu'nun (42), iki dayısından birinin çalıştığı gemide elektr

04 Haziran 2018 16:44

Mehmet BAKİ/MARMARA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Marmara ilçesinde balık yakalamak için tüple dalış yapan, ancak tüp hortumunun tekne pervanesine takılması sonucu yaşamını yitiren Fazlı Kadıoğlu\'nun (42), iki dayısından birinin çalıştığı gemide elektrik akımına kapılarak, diğerinin de denizde motor çarpması sonucu öldüğü öğrenildi.
Marmara ilçesine bağlı Marmara Adası\'nın Çınarlı Mahallesi\'nde oturan dalgıç Fazlı Kadıoğlu, balık avlamak için teknesiyle dün denize açıldı. Kadıoğlu, balık yakalamak için tüple dalış yaptı. Ancak, Fazlı Kadıoğlu\'nun kullandığı tüpün hortumu teknenin pervanesine takıldı. Hortumu kurtarmak isterken pervanenin yüzünü kestiği Kadıoğlu, boğularak yaşamını yitirdi. Bekâr olan Fazlı Kadıoğlu\'nun cenazesi, dün ikindi vakti, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle toprağa verildi.
DAYILARI DA GEMİ VE DENİZ KAZASINDA ÖLDÜ
Fazlı Kadıoğlu\'nun iki dayısının da geçen yıllarda deniz ve gemi kazasında öldüğü belirtildi. Fazlı Kadıoğlu\'nun dayısı Ali Öztürk\'ün, çalıştığı gemide elektrik akımına kapılarak öldüğü, diğer dayısı Sadık Öztürk\'ün de Bandırma açıklarında yüzerken bir teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet BAKİMARMARA Balıkesir DHA BALIKESİR Marmara ilçesindeFazlı KadıoğluMarmaraAdasıMahallesiKadıoğluAncak Fazlı KadıoğluHortumuBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai KafaoğluAdalar Belediye Başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24