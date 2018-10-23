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Balık avına giden 3 arkadaş kayboldu (2)

3 ARKADAŞIN CESEDİ BULUNDU  Aksaray'da Mamasın Baraj Gölü'nde tekneyle balık avlarken kaybolan Ahmet Şen, arkadaşları Şaban Asal ve Dumrul Duru'nun cansız bedenlerine ulaşıldı

23 Ekim 2018 00:11

3 ARKADAŞIN CESEDİ BULUNDU 
Aksaray\'da Mamasın Baraj Gölü\'nde tekneyle balık avlarken kaybolan Ahmet Şen, arkadaşları Şaban Asal ve Dumrul Duru\'nun cansız bedenlerine ulaşıldı. Ahmet Şen\'in ailesinin geri dönmemesi üzerine jandarmaya haber vermesiyle başlayan ve 12 saat süren arama çalışması sonucu Dumrul Duru ve Şaban Asal\'ın cesedi kıyıdan yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıkta alabora olan teknenin yakınında, Ahmet Şen\'in cesedi de yaklaşık 50 metre uzağında bulundu. 3 kişinin cesedi ekiplerden tarafından çıkartılıp otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.çıkartıldığı  Cesetlerin çıkartıldığı sırada ise aileleri sinir krizi geçirdi. 
Soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAFLI 

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