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Yaşam

Balık ağına bomba takıldı

Tarihi köprüde 11 Temmuz 2011'de de aynı yerde 4 genç balık tutarken tırıvırıya el bombası takılmıştı

09 Temmuz 2012 01:29

 

Sivas'ta, Kızılırmak'ta çocuklar balık tutarken ağa el bombası takıldı. Bulunan bomba kontrollü bir şekilde imha edildi.
 
Tarihi Eğri Köprü üzerinde balık tutan bir grup çocuk, balık ağına el bombası takıldığını fark etti.
 
Çocuklar, durumu köprüden geçen Sivas Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerine iletti. Polis adayları da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak durumu bildirdi.
 
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
 
Polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından el bombası, jandarma ekiplerine teslim edildi. Savunma tipi olduğu belirtilen el bombası boş bir alanda imha edildi.
 
 

Daha önce de bulundu

 
 
Tarihi köprüde 11 Temmuz 2011'de de aynı yerde 4 genç balık tutarken tırıvırıya el bombası takılmıştı. Suyun içerisinde başka el bombası ve mühimmatlar olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlarca ırmakta arama yapılmıştı.
 

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