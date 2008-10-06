Balığı yağda kızartmayın!

Çocuk gelişiminin vazgeçilmezi balık



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Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Arık Çolakoğlu, balığın insanın büyümesi, gelişmesi ve sağlıklı yaşaması için vazgeçilmez bir besin kaynağı olduğunu, ancak yağda kızartıldığında bazı vitaminlerini kaybettiğini söyledi.ÇOMÜ Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Arık Çolakoğlu, protein oranının yüksek olması, bünyesinde doğada bulunan hemen hemen tüm amino asitleri bulundurması, içerdiği vitaminler, mineraller ve yağ asitlerinin özellikleri nedeniyle balığın insanın büyümesi, gelişmesi ve sağlıklı yaşaması için vazgeçilmez bir besin olduğunu söyledi. 200 gram tüketilen balık etinin, bir insanın günlük protein ihtiyacının yüzde 70’ini karşıladığını kaydeden Doç. Dr. Çolakoğlu şöyle konuştu:“Balık eti kolay sindirilir ve sindirim sonucu vücutta kısa sürede kullanıma sunulur. Bu denli değerli olan balık eti, maalesef ülkemizde istenilen düzeyde tüketilmemektedir. Aslında sindirimi kolay olduğu için özellikle yaşlılar, çocuklar ve mide hassasiyeti olanlar tarafından bol miktarda tüketilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra balık eti, kalp ve damar rahatsızlıkları bulunan kişilere de doktorlar tarafından önerilmektedir. Normal koşullarda sağlıklı beslenmek adına haftada en az iki- üç kez balık tüketmek yeterlidir. Düzenli olarak balık yemenin fiziksel ve ruhsal sağlığa iyi geldiği yapılan araştırmalarla da doğrulanmıştır.”Yıl içerisinde her mevsimde lezzetli balık tüketiminin mümkün olduğunu belirten Doç. Dr. Fatma Arık Çolakoğlu, balıkların beslenme ve üreme zamanları dikkate alınarak uzmanlar tarafından balık tüketim takvimleri oluşturduğunu ve içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında sardalya, palamut, lüfer ve hamsinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Balıkları tüketme şeklinin, balığın içerdiği yağ oranına göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Doç. Dr. Çolakoğlu şunları söyledi:“Yağlı balıkların genellikle ızgara yapılarak, az yağlı olanların fırında, yağsız olan balık türlerinin de genellikle yağda kızartılarak tüketilmesi gerekmektedir. Ancak yağda kızartılan balıklar, daha kalorili olmakta ve yağda çözünen vitaminler pişirme sırasında yağa geçtiğinden, vitamin açısından daha fakir hale gelmektedir. Bu sebeple mümkün olduğunca balıkları ızgara veya buğulama şeklinde tüketmek sağlık için daha faydalı olmaktadır.”