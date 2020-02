Balığı buzun içinden çıkarmaya çalışan kedinin görüntüleri izleme rekoru kırdı

Balığı bir türlü donan göldeki buzun içinden çıkaramayan kedinin görüntülendiği video izleme rekoru kırdı.

Paul Bronks adlı kullanıcının Twitter hesabından yayınladığı videoda, buzun içinde donan bir balığı çıkarmaya çalışan fakat bunu bir türlü başaramayan kedi görüntülendi.

Videoda kedinin buzun içinde donan balığı çıkarmak için çok çabaladığı, patisiyle buza vurduğu, zıplayarak tuhaf hareketler yaptığı, ancak tüm çabalara rağmen balığı çıkaramayıp hayal kırıklığına uğradığı görülüyor.

Video birkaç gün içinde bir milyonu aşkın kişi tarafından izlendi ve 50 binden fazla beğeni topladı.

Medyada yer alan bilgilere göre, görüntüler Çin'in Liaoning bölgesinde çekilmiş.

"ARE YOU FUCKING KIDDING ME?" pic.twitter.com/FI29qEEyrd