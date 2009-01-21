Balığa değil okula!

Muğla'nın Köyceğiz İlçesine bağlı Çandır köyünde oturan 35 öğrenci, köye 10 dakikalık mesafede bulunan okullarına Dalyan kanalının üzerinde köprü olmadığı için tekne ve balıkçı kayıklarıyla taşınıyor.



Çandır köyü Muhtarı Salih Yukarlı, köylerinin Köyceğiz ilçesine 1 saat 15 dakika, Ortaca'nın Dalyan beldesine ise 10 dakika mesafede olduğunu belirtti. Köyde 426 kişi yaşadığını, bunlardan 35'inin öğrenci olduğunu ifade eden Yukarlı, Köyceğiz'e kara yoluyla ulaşım yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğü için öğrencilerin, köyün hemen karşısındaki Dalyan'da okula gittiğini anlattı.



Tekne ile taşımalı eğitim



Muhtar Yukarlı, köyleri ile beldeyi Dalyan kanalının ayırdığına işaret ederek şunları söyledi:



"Öğrenciler Çandır köyünden servis aracıyla kanalın kıyısına getiriliyor. Kanalın üzerinde köprü olmadığı için 10 dakika mesafede bulunan okullarına, tekne ve balıkçı kayıklarıyla güçlükle taşınıyorlar. Çocukların evlerinden okula gitmeleri havanın durumuna göre yaklaşık 45 dakikayı buluyor.



Bu çocuklar karda, kışta ve yağışlı havalarda okullarına tekne ve kayıklarla götürülüyor. Hava yağışlı olduğu zaman saatlerce servis aracının içinde ve kıyıda soğukta beklemek zorunda kalıyorlar. Kanalın üzerinde bir köprü olsaydı, 10 dakika içinde karşıya geçerek okullarına

ulaşmış olacaklardı" diye konuştu.



Ya hasta olursa?



Kanalın üzerine köprü yapılmamasına bölgenin Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı kapsamında olmasının gerekçe gösterildiğini anlatan Yukarlı, şöyle konuştu:



"Okula giden öğrenciler dışında köyde yaşayan vatandaşlar da aynı çileyi çekiyor. Gece bir hastanız olduğunda Köyceğiz'e gidebilmek için 1 saat 15 dakika yolculuk yapmanız gerekiyor. Dalyan'a hasta götürmek isteyenler ise tekne bulmak zorunda. Daha da önemlisi, teknenin karşıya ulaşabilmesi için havanın güzel olması lazım. Biz, bölgeye öncelikle yayaların geçiş yapabileceği bir asma köprünün yapılmasını istiyoruz. Bu köprü, doğaya da zararsız olur. Köprü yapıldığı takdirde insanlar saatlerce kara yolu yolculuğundan, tekne ile tehlikeli bir yolculuk yapmaktan kurtulur."



Okullarına zamanında ulaşabilmek için tekne ile yolculuk yapan öğrenciler ise özellikle kış mevsiminde çok korktuklarını ifade ederek, "geçen kış bir arkadaşımız yolculuk esnasında okul çantasını kanala düşürdü, hepimiz çok korktuk. Tekne ile yaptığımız yolculuğun ardından derslere konsantre olamıyoruz" dedi.



Tekne ile taşınan öğrencilerin ücretlerini de Milli Eğitim Müdürlüğünün ödediği öğrenildi.



Vali: Konuyu inceletiyoruz



Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, Çandır Köyü'nde yaşanan sorunun kendisine iletildiğini belirterek, şunları söyledi:



"Köye köprü yapılması konusunu inceletiyoruz. Bölgede öğrencilerin kullanabileceği bir yol da bulunuyor. Yol köye biraz uzak. Dalyan, koruma altına alınmış bir bölge. Bölgenin doğal yapısının bozulmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocukların bu şekilde okula gitmesini arzu etmiyoruz ancak bölge ÖÇK kapsamında."

