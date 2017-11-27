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Dünya
Deutsche Welle

Bali'de volkanik alarm en üst düzeye çıkarıldı

Endonezya'nın turistik Bali adasındaki Agung yanardağında her an yeni bir patlama olabileceği tehlikesiyle alarm en üst seviyeye çıkarıldı. Bölgeden 100 bine yakın kişinin tahliye edilmesi gerektiği açıklandı.

27 Kasım 2017 13:07

Dünyanın her yerinden turistlerin büyük rağbet gösterdiği Endonezya'nın Bali adasında, yıllar sonra yeniden faaliyete geçen Agung yanardağı endişeye yol açtı. Lav püskürtmeye başlayan volkan nedeniyle bölgede alarmın en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Tahliye edilecek alan 7 kilometreden 10 kilometreye çıkarılırken, 100 bin kişinin bölgeden tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

Agung volkanının yol açtığı duman bulutunun 3 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı ve bu nedenle 40 bin kişinin acil durum barınaklarına alındığı bildirildi.

Endenozya ulusal afet biriminden yapılan açıklamada, "Kesintisiz küllere zaman zaman püskürmeler ve hafif bir patlama sesi de ekleniyor" denildi. Pazar gece saatlerinde de alevlerin gözlendiği bilgisi verildi. Yetkililer tüm bu belirtilerin, daha büyük bir volkanik patlamanın yakın olduğuna işaret ettiğini açıkladı.

Havalimanı kapatıldı

Kilometrelerce yükselen duman bulutları nedeniyle adanın başkentindeki Denpasar uluslararası havalimanı kapatıldı. On binlerce yolcunun uçuşları etkilenirken havalimanı yetkilileri, uçuş pistinde kül olup olmadığının incelenmesi gerektiğini açıkladı. Bali'nin doğusundaki bir diğer turistik ada olan Lombok'ta da havalimanının geçici olarak seferlere kapatıldığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Bali'deki vatandaşlarına en kısa zamanda havayolu şirketleri ve seyahat acenteleriyle iletişime geçme çağrısı yaparak para ve ilaç tedarik etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Agung volkanı en son 1963 yılında patlamış ve yaklaşık bin 600 kişi yaşamını yitirmişti. Eylül ayında yeniden faaliyete geçen yanardağ, Ekim'de sessizliğe bürünmüştü. Ancak geçen Salı günü volkan yeniden hareketlenmeye başlamıştı.

AFP,GA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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