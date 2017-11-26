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Dünya
Deutsche Welle

Bali’de Agung Yanardağı yeniden faaliyete geçti; kül ve duman 6 bin metreye ulaştı

Bölgede en üst seviyede alarm durumuna geçildi

26 Kasım 2017 15:42

Endonezya'nın Bali adasında yer alan Agung Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yetkililer yanardağın püskürttüğü lavların 6 bin metreye kadar yükseldiğini aktardı. Büyük bir patlama tehlikesine karşılık bölgede en üst seviyede alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), salı günü yeniden faaliyete geçen Mount Agung Yanardağı'nın dün akşam ikinci kez duman ve kül püskürttüğünü duyurdu. Dumanları dağın zirvesinden yaklaşık bin 500 metre yukarıya ulaştığını belirten BNPB, aktif olan en üst ikinci seviyedeki alarm durumunun ise değişmediğini açıkladı.

Bölgede, uluslararası ve yerel olmak üzere Bali seferi olan yaklaşık 30 uçuş iptal olurken, yetkililer bölgedeki havalimanının faaliyetini sürdürdüğünü ve uçuşlar için de hala güvenli olduğunu ifade etti. Öte yandan salı günü meydana gelen volkanik püskürmede de çıkan dumanlar, dağın zirvesinden 700 metre yukarıya ulaşmış ve bölge halkına yanardağdan 6 kilometre uzakta durmaları uyarısı yapılmıştı.

3 bin 31 metre yüksekliğindeki Agung Yanardağı'nda 1963-1964 yılları arasında neredeyse bir yıl süren bir patlama yaşanmış ve yaklaşık bin 200 kişi hayatını kaybetmişti. "Ateş çemberi" olarak bilinen tektonik plakaların kesişim noktasında yer alan Endonezya'da, 130 aktif volkan bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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