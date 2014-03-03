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Burak Özçivit: Balıbey'i Kamran'dan daha çok seviyorum

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Muhteşem Yüzyıl'daki Malkoçoğlu karakterinin kendisi için özel olduğunu açıkladı

03 Mart 2014 11:12

Kanal D'de yayınlanan ‘Çalıkuşu' adlı dizide Kamran rolünde oynayan ünlü oyuncu Burak Özçivit, Ortadoğu ve Amerika'ya yönelik yayın yapan MBC 4 kanalında Liana Dahdouh'un sunduğu ‘Ekstra Turki' programına röportaj verdi. Özçivit,  ekranlarda canlandırdığı iki karakterden daha erkeksi bulduğu ‘Malkoçoğlu Balıbey'i, naif ve efendi adam olarak nitelendirdiği ‘Kamran'dan daha çok sevdiğini söyledi.

Kendisine ait restoranda soruları cevaplayan ünlü oyuncu, Rusya, Arap ülkeleri, Kuveyt ve Dubai'den hayranlarının et yemek için restoranına geldiğini anlattı. 4 kuşaktan beri restoran işletmeciliği yaptıklarını hatırlatan Özçivit, "Lezzetten anlıyoruz. Mesela eski Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın eşi Semra Hanım künefemizi yemiş çok beğenmiş. Babama ‘Kim yaptı' diye sormuş. Önümüzdeki hafta tekrar gelecek künefe yemeye." dedi. Yemek yemeyi sevdiğini ancak, kilo almaması gerektiğini ifade eden Özçivit, "Her gün bir şekilde döneri bana tattırırlar, ondan sonra müşteriye gider. Uğradığımda babam mutlaka döner yedirir." ifadelerini kullandı.

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