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Dünya

Bali Uluslararası Havaalanı tekrar kullanıma açıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - Endonezya'nın Bali adasında geçen hafta faaliyete geçen yanardağ sebebiyle üç gündür kapalı olan Bali Uluslararası Havaalanı, Çarşamba günü tekrar açıldı

29 Kasım 2017 19:21

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - Endonezya\'nın Bali adasında geçen hafta faaliyete geçen yanardağ sebebiyle üç gündür kapalı olan Bali Uluslararası Havaalanı, Çarşamba günü tekrar açıldı.
Pazartesi günü Agung yanardağında daha büyük bir patlama olabilme ihtimaline karşın tahliye edilen adada, havaalanının kapatılması ve 120 bine yakın turistin uçuşların ertelenmesi sebebiyle ülkede turizm kaosu baş göstermişti. Uçuşların ne zaman başlayacağı kesinleşmezken havaalanı yetkilileri, uçak pistinin havadaki kül sebebiyle halen kaygan olduğunu ve külün uçakların motoruna kaçabilme ihtimalinin tehlike arz ettiğini söyledi.
Endonezya yanardağ bilimi ajansı uzmanı I Gede Suantika, yanardağda sürekli olarak küçük patlamaların gerçekleştiğini fakat halen çok daha büyük ve yıkıcı etkileri olabilecek bir patlamanın gerçekleşme ihtimali olduğunu söyledi. Ajans aynı zamanda vizeleri dolan yabancı turistlerin izinlerinin uzatıldığını belirtti.

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