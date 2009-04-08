Balı peteğiyle tüketmeyin!

Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri, balın peteğiyle tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.



İleri, insana enerji veren, grip ve üst solunum yolları hastalıklarının doğal ilacı olan, dengeli beslenmede vazgeçilmez besin kaynakları arasında yer alan balı tüketirken bazı inceliklere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Balı peteğiyle tüketmenin çok doğru bir davranış olmadığına işaret eden İleri, ''Karpuzu kabuğuyla tüketmek ne kadar doğru değilse, balı peteğiyle tüketmek de o kadar doğru değildir. Çünkü petek balın saklandığı, korunduğu, muhafaza edildiği doğal bir kaptır'' dedi.



İleri, arıların doğada balı buldukları zaman hemen petek üretimine geçtiğini, topladıkları balı da hazırladıkları peteklere koyduklarını belirterek, şunları söyledi:



''Petek üretiminde kullanılan bal mumu, arıların vücutlarındaki halkaların arasından, birbirine tutunarak terleme yoluyla elde edilir. İhtiyaca göre farklı altıgenlerle petek örülür. Petek yapımı arıyı çok yormaktadır. 1 kilogram petek yapan bir arı kolonisi, 22-25 kilogram bal kaybetmiş demektir. Zor şartlarda üretilen, aynı zamanda sanayi ürünü olan bal mumunun petekli bal tüketme yoluyla çöpe atılması milli bir kayıptır.''



İleri, petekli balın içindeki bal mumunun insan organizmasına yararlı olmadığını, besleyici hiç bir değerinin bulunmadığını vurguladı.



Hazmının kolay olması, alet ve ekipmanlarla el değmeden hasat edilmesi, petekli bala oranla hesaplı olması, laboratuvarlarda incelenebilme özelliğiyle daha güvenilir olması nedeniyle tüketiciler tarafından süzme balın tercih edilmesini öneren İleri, ''Petekli olan bal, süzme bala göre en az iki kat daha pahalıdır. Petekli balın yüzde 25'inin bal mumu olduğunu hesaba katarsanız bu oran üç katına çıkmaktadır. Arının yaşadığı yerin, kara kovan, sepet kovan, ağaç kovuğu ya da modern kovan olması balın kalitesine yansımamaktadır'' diye konuştu.



İleri, balın, bitkilerin çiçeklerinde, yaprak diplerinde bulunan bal bezleri tarafından salgılanan nektarın, arı vasıtasıyla enzimler katılıp, su oranının yüzde 17'lere düşürüldüğü bir gıda maddesi olduğunu sözlerine ekledi.



(AA)

