T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balerin Ünüvar'dan Salda Gölü duyarlılığı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bale eğitmeni Şule Ünüvar, koruma altına alınan Salda Gölü'ne dikkat çekmek için objektif karşısına geçti

09 Ocak 2019 13:22

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bale eğitmeni Şule Ünüvar, koruma altına alınan Salda Gölü\'ne dikkat çekmek için objektif karşısına geçti.
Birçok sporcu ve ünlü isim, koruma altına alınan Salda Gölü için farkındalık çalışması yürütüyor. Bu isimlerden biri de balerin Şule Ünüvar. Balerin Ünüvar\'ın Salda Gölü\'ne dikkati çekmek için kırmızı ve siyah kostümlerle verdiği pozlar, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Ünüvar, \'Türkiye\'nin Maldivleri\' olarak bilinen, doğal Sit alanı içinde olan göl ve çevresinin, günübirlik tatilcilerin dikkatsiz kullanımı sonucu kirlendiğini belirtti. Gölün çevresinde farklı fotoğraflar çektirdiklerini söyleyen Ünüvar, \"Fotoğraflarda tercih ettiğimiz kostümlerin iki rengi var. Siyah ve kırmızı. Siyah, dikkatsiz kullanıldığında meydana gelecek kirlenmeye, kırmızı ise özenle baktığımızda ortaya çıkacak canlılığa dikkat çekmek için\" dedi.
Bölgenin doğal güzelliklerinin insan eliyle yıpratılmasına üzüldüğünü belirten Ünüvar, \"Fotoğraflı projelerim devam edecek. İnsanlara doğduklarında verilmiş sorumluluklar olduğuna inanıyorum. Benim sorumluluğum da geleceğimiz olan çocuklarımıza yaşanabilir pırıl pırıl bir çevre bırakmak. Mesleğimi bu amacımla birleştirerek toplumun dikkatini çekmeyi hedefliyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LALELİANTALYA DHAANTALYASalda GölüBirçokBuBalerinMaldivleriSitGölünSiyahBölgeninBenimMesleğimiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24