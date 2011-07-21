-BALENİN ''SÜPER STARI'' BÜYÜLEDİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Bale dünyasının süper starı olarak bilinen Roberto Bolle, Avrupa'nın önde gelen 10 dansçısı eşliğinde İstanbul'da sahne aldı. Bolle, ''Roberto Bolle and Friends'' adlı gösterisini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluşturdu. Efsanevi balet Rudolf Nureyev tarafından 14 yaşındayken keşfedilen Bolle, ilk kez sahne aldığı İstanbul'da yerli ve yabancı çok sayıdaki hayranı tarafından coşkuyla izlendi. Programını değiştirerek İstanbul'a gelen Bolle, yarın tekrarlayacağı gösterinin bu akşamki galasında elde edilen gelirin bir kısmını, devlet yurtlarında kalan temel ve sosyal haklardan yoksun çocukların ruh sağlıklarını koruma altına alan ''Açık Kapı'' ve hayati tehlike taşıyan hastalıklarla savaşan çocukların dileklerini gerçekleştirerek onların hayata bağlanması için çalışan ''Bir Dilek Tut, Make-A-Wish'' Türkiye derneklerine bağışlayacak. Bolle, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Roma'daki hayranlarıyla buluşarak 20 bin kişiye dans edecek.