Bale: Ronaldo'nun gitmesi takımı rahatlattı

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Gareth Bale, Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılışını değerlendirdi.

Daily Mail'e konuşan Gareth Bale, Ronaldo'nun ayrılışıyla birlikte takımda görülen değişikliklere değindi.

Takımın küçük bir değişim yaşadığını belirten Bale, "Böylesine büyük bir oyuncunun ayrılışı takımda küçük değişikliklere tabii ki sebep oldu" dedi.

"Takım rahatladı"

Gareth Bale, Cristiano Ronaldo'nun gitmesiyle beraber takımın bir bütün halinde hareket etmeye başladığını söyleyerek şu açıklamaları yaptı:

"Biraz rahatlamış olabilir, bu doğru. Sanırım artık daha fazla takımız. Artık bir oyuncuya çalışmak yerine takım olarak çalışıyoruz"

Yeni teknik direktörlerü Julen Lopetegui'nin gelişini değerlendiren Bale, "Teknik direktörümle İngilizce konuşabilmek hayatımı biraz da olsa kolaylaştırdı. İspanyolca da konuşabiliyorum ama çok detaylı konularda İngilizce konuşarak kendimi daha iyi ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bale, Lopetegui'nin Zinedine Zidane'dan daha iyi olup olmadığı sorusuna ise "Bu soruya cevap vermek istediğime emin değilim" yanıtını verdi.