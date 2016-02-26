Bale hocası, masaj bahanesiyle öğrencilerine cinsel istismarda bulunmuş!

İstanbul’un Beşiktaş semtindeki özel bir bale kursunda, 3 kız öğrenci kursun sahibi ve hocası tarafından kendilerine cinsel istismarda bulunulduğu yönünde savcılığa şikâyette bulundu. Öğrenciler, hocalarının kendilerine “İyi balerinlik için düzgün fizik lazım, bunun için de masaj şart" diyerek cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman’ın haberine göre, Beşiktaş Şair Nedim Caddesi'ndeki 'Studyo In' isimli özel bale kursunda, bazı öğrencilerin kurs sahibi ve hocası Ömer İ. tarafından cinsel istismara uğradıkları iddia edildi. Savcılığa başvuran 3 kız öğrenci, Ömer İ.'nin bale kursunda ve Üsküdar'daki evinde masaj bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğunu ihbar etti.

Olayla ilgili hem İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hem de Anadolu Adliyesi'nde soruşturma başlatıldı. Ömer İ. "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. Mağdur öğrencilerden E.P., Beşiktaş'taki kurs merkezinde hocasının masaj yapma bahanesiyle kendisini bir odaya kapatıp sürekli taciz ettiğini iddia etti.

“Önceleri baba gibi yaklaştı”

Ömer İ.'nin, "izletmem gereken özel bale videoları var" diyerek kendisini evine de götürdüğünü öne süren E.P., yetim büyüdüğü için önceleri baba şefkati ile yaklaşan hocasının sonradan cinsel istismara başladığını söyledi.

Ömer İ.'nin, "İyi balerinlik için düzgün fizik lazım, bunun için de masaj şart" diyerek cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden E.P., korktuğu için bir süre boyun eğdiğini anlattı.