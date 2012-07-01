Baldwin yoga hocasıyla evlendi

ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin, nişanlısı yoga öğretmeni Hilaria Thomas ile dünya evine girdi.



54 yaşındaki ABD’li aktör Alec Baldwin ile 28 yaşındaki yoga öğretmeni Hilaria Thomas, New York'taki St. Patrick's Katedrali'nde evlilik yüzüğü taktı.

Cumhuriyetçi George Deas tarafından düzenlenen Katolik törene Baldwin'in "30 Rock" filmindeki rol arkadaşı Tina Fey, aktrist Mariska Hargitay, yönetmen Woody Allen, çevreci avukat Robert F. Kennedy Jr. ve Baldwin'in yine kendisi gibi aktör olan erkek kardeşi Stephen ve diğer davetliler katıldı.

İlişkileri geçen yıl başlayan Alec Baldwin ile Hilaria Thomas Nisan ayında nişanlanmıştı.

Baldwin'in Kim Basinger ile önceki evliliğinden olan kızı İreland da törene katıldı.