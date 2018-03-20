Baldızının kızına cinsel istismarda bulunan 70 yaşındaki sanığa 37,5 yıl hapis

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, 2016 yılında 16 yaşında olan baldızının kızı E.E.\'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Hikmet Pamuk (70), tutuklu yargılandığı davada, \'çocuğun cinsel istismarı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından toplam 37, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Keşan\'ın Akhoca Köyü’nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Hikmet Pamuk, 2010 yılında 10 yaşında olan baldızının kızı olan E.E.’ye tacizde bulunmaya başladı. Hikmet Pamuk, ilerleyen süreçte de E.E. ile tehdit ve cep telefonuyla çektiği görüntülerle şantajda bulunarak köydeki evin yanı sıra Keşan’daki bir evde zorla istismarda bulunmaya devam etti.

E.E., 2016 yılında yaşadıklarına dayanamayarak durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek Hikmet Pamuk’tan şikayetçi oldu.

Yakalanarak, gözaltına alınan Pamuk, küçük kızla para karşılığı ilişkiye girdiğini savunarak, tehdit ve şantaj suçlamalarını kabul etmedi. Pamuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İSTİSMARI KAYDA ALMIŞ

Edirne 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Hikmet Pamuk ve avukatı katıldı. Duruşmada gelen yazı cevaplarının okunmasının ardından duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarladı. Mütalaada mağdurun eniştesi olan sanığın, torunlarıyla arkadaş olması nedeniyle evine gelip bazen yatıya kalan E.E.\'ye, 2010 ve 2011 yılları içerisinde cinsel davranışlarda bulunmaya başladığı belirtildi. Mütalaada ayrıca sanığın yaşı küçük mağduru babasına şikayet edeceği şeklinde tehditlerde bulunduğu, 2011\'den 2016\'ya kadar mağdurla zorla birlikte olduğu hususlarına yer verildi.

37,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mütalaada son olarak, sanığın kastının yoğunluğu, suçu işleme biçimi, mağdur üzerindeki etkileri ve meydana getirdiği zarar göz önüne alınarak sanığa verilecek cezada alt sıradan uzaklaşılması talep edildi. Hikmet Pamuk\'un avukatı savunmasında E.E.\'nin soruşturma ve yargılama aşamasındaki beyanlarının çelişkili olduğunu ileri sürerek, dosyada baştan beri mağdurun beyanları doğrultusunda müvekkilinin aleyhine olabilecek delillerin toplandığını ifade etti.

Sanık Hikmet Pamuk ise sağlık sorunları yaşadığını belirterek tahliyesinin talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hikmet Pamuk\'un tahliye talebini reddederek, \'çocuğun cinsel istismarı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından toplam 37, 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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