Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) aynı evde kaldığı baldızını dövüp, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Türkmenistan uyruklu Aramurat Orunov (38), tutuklandı.

Lefkoşa\'da meydana gelen olayda, Türkmenistanlı Aramurat Orunov, eşi G.R.\'nin bakıcılık yaptığı eve gitmesinin ardından baldızı R.Y. (26) ile yalnız kaldı. Orunov, evde baldızını dövüp, cinsel istismarda bulundu. Sabah Aramurat Orunov işe gidince, R.Y. polise başvurup, şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis, Orunov\'u gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Aramurat Orunov, mahkemede de \"Çok pişmanım. Mahkemeden özür diliyorum, affınıza sığınıyorum\" dedi. Mahkeme, kaçma şüphesi bulunan Orunov\'un \'cinsel saldırı\' suçundan tutuklanmasına karar verdi.



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