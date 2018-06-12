T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baldızına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aynı evde kaldığı baldızına tecavüz ettiği iddia edilen Türkmenistan uyruklu Aramurat Orunov (38), tutuklandı

12 Haziran 2018 13:09

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) aynı evde kaldığı baldızına tecavüz ettiği iddia edilen Türkmenistan uyruklu Aramurat Orunov (38), tutuklandı.
Lefkoşa\'da Türkmenistanlı Aramurat Orunov, eşi G.R. bakıcılık yaptığı eve gidince, birlikte kaldıkları baldızı R.Y.\'yi (26) dövüp, tecavüz etti. Sabah Orunov işe gidince, R.Y. polise gidip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Aramurat Orunov, gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde \'suçunu itiraf edip, \"Şeytana uydum\" diyen Orunov, \'cinsel saldırı\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHA KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTCTürkmenistanOrunovLefkoşa Türkmenistanlı Aramurat OrunovSabah OrunovBununEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24