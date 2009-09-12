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Yaşam

Baldızına tecavüz etmiş

12 Eylül 2009 21:36

Antalya'da eşi hamile olan 27 yaşındaki B.O., lise öğrencisi 16 yaşındaki baldızı A.Ü'ye tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen lise birinci sınıf öğrencisi A.Ü., 23 yaşındaki ablası K.O.'nın eşi B.O.'nun kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Güvenlik görevlisi olarak özel bir şirkette çalışan eniştesinin, ablasıyla geçen yıl evlendiğini ve ablasının 5 aylık hamile olduğunu belirten A.Ü., dün sabah saatlerinde ablasının evine gittiğini, kapıyı eniştesinin açtığını söyledi.

Eve girdiğinde ablasının kontrol için hastaneye gittiğini öğrendiğini belirten A.Ü., eniştesi B.O.'nun kendisine defalarca tecavüz ettiğini ileri sürdü. B.O.'nun kimseye birşey söylememesini tehdit ettiğini iddia eden liseli kız, şikayetçi olduğunu bildirdi.

Çocuk Şubesi'ne yönlendirilen A.Ü.'nün buradaki ifadesi doğrultusunda B.O. Fatih Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.


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