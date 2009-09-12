Baldızına tecavüz etmiş

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen lise birinci sınıf öğrencisi A.Ü., 23 yaşındaki ablası K.O.'nın eşi B.O.'nun kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Güvenlik görevlisi olarak özel bir şirkette çalışan eniştesinin, ablasıyla geçen yıl evlendiğini ve ablasının 5 aylık hamile olduğunu belirten A.Ü., dün sabah saatlerinde ablasının evine gittiğini, kapıyı eniştesinin açtığını söyledi.

Eve girdiğinde ablasının kontrol için hastaneye gittiğini öğrendiğini belirten A.Ü., eniştesi B.O.'nun kendisine defalarca tecavüz ettiğini ileri sürdü. B.O.'nun kimseye birşey söylememesini tehdit ettiğini iddia eden liseli kız, şikayetçi olduğunu bildirdi.



Çocuk Şubesi'ne yönlendirilen A.Ü.'nün buradaki ifadesi doğrultusunda B.O. Fatih Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.



