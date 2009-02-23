'Baldıza villa gerçek dışı'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, ''Çamlıdere'de Baldıza Villa'' başlıklı haberde ''şahsıyla ilgili ileri sürülen iddiaların bütünüyle gerçek dışı olduğunu'' öne sürdü.





İpek, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu habere değinerek, ''haberde yer alan iddialar ile şahsı arasında zorlama yoluyla ve yoruma dayalı olarak bağ kurulmaya çalışıldığını'' belirtti.



''Haberde şahsıyla ilgili olarak ileri sürülen iddiaların bütünüyle gerçek dışı olduğunu'' ileri süren İpek, haberdeki iddialarla ilgili olarak herkese açık kayıt ve belgeler üzerinde tetkik yaptıklarını ifade etti. İpek, şunları kaydetti:



''Bahsedilen parselin imarda ormanlık park alanıyken, bilahare yapılan değişiklikle, konut alanına çevrildiği iddiası yalandır. Zira söz konusu alan 1985 yılında konut alanına açılmıştır. Dolayısı ile arsanın mülkiyeti elde edilmeden onlarca yıl önce, alan imara açılmıştır.



Yine Zeynep Sevim Özaydın'ın bir dilekçe ile belediyeye müracaat ettiği, villa yapmak istediği, verilecek izin ve arsa ile konut alanı içerisinde bulunan bir arsasını takas etmeyi istediği iddiaları da tamamen yalandır. Belediye ile herhangi bir arsa takası söz konusu değildir. Söz konusu parsel Özaydın tarafından ihale yolu ile rekabet ortamında ve özel şahıstan satın alma yolu ile edinilmiştir.



Haberde anılan belediye meclis üyelerinin önümüzdeki seçimde belediye meclis üyeliğine aday gösterildiği iddiası da diğer iddialar gibi gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut AKP belediye meclis üyelerinden sadece biri yeniden aday gösterilmiştir. Dolayısıyla bu iddia da asılsızdır.



Haberde anılan 962 ada, 9 parselden oluşan bir alandır. Bu parsellerden biri hariç, tamamında inşaat bulunmaktadır. Bu inşaatların tamamı 2004 'ten önce yapılmıştır. Haberde, haberin kaynağı olarak gösterilen Hüseyin Kayahan, CHP listesinden birinci sıra belediye meclis üyesi adayı olmuştur. Hüseyin Kayahan'ın ve babası Nazım Kayahan'ın kullanımında bulunan kaçak yapılar da Çamlıdere Belediyesi tarafından yıkılmıştır. Bu da haberin ve haberde yer alan iddiaların kişisel ve siyasi husumete dayalı olduğunu ortaya koymaktadır.



Sonuç olarak yukarıda da arz ve izah ettiğim üzere haberin tümü gerçek dışıdır. Haberde şahsımla ilişkilendirilen gayrimenkul ile herhangi bir ilişiğim de bulunmamaktadır.''



Haluk İpek, ''Sorumlu ve objektif gazetecilik anlayışı ile bağdaşmayan, kişisel kin ve husumete dayalı 'çamur at, tutmasa da izi kalır' anlayışını yansıtan bu türden haberlerin hukuki sorumluluğu mucip olduğunu'' ifade etti.

