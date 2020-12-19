Balda rekolte düştü, talep arttı; fiyatlar yükseldi

Salgından korkan vatandaşlar, bal ve arı ürünlerine rağbet gösterirken, talep yüzde 50 artış gösterdi. Rekoltenin düşmesi de fiyatları artırdı.

Pandemi sürecinde önem kazanan bağışıklığı destekleme arayışı ile tüketici bal ve arı ürünlerine koştu. Balın yanı sıra, propolis, polen gibi katma değerli arı ürünleri ve bu ürünleri içeren ballar bağışıklık destekleyici özellikleriyle tercih edilir hale geldi.



Sözcü gazetesinden Sayime Başçı'nın haberine göre; ilk karantina döneminde yüzde 30'luk satış artışı yaşayan sektör, ikinci karantina dönemi öncesinde yüzde 50'lik artışlara ulaştı.

Arı ürünlerine talep yüzde 100 arttı

Bu yıl 60 bin ton civarında olduğu tahmin edilen rekoltenin önceki yılara göre düşük gerçekleşmesi nedeniyle fiyatların maliyet kaynaklı olarak artışa geçtiğini aktaran Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu Derneği (BALDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, "Pandemi ile birlikte, balda yüzde 50'ye varan satış artışları oldu. Bağışıklığın öne çıktığı bu dönemde arı ürünlerine olan talep ise yüzde 100'e ulaştı" bilgisini verdi.

Zincir marketlerden alınan bilgilere göre, ilk karantina döneminde bal ve arı ürünleri satışları bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 artış gösterirken, balın fiyatlanmasında rekoltenin önemli bir payı olduğuna işaret edildi.

Rekolte düştü

Türkiye'nin ülke olarak dünyadaki en büyük üreticisi konumunda olduğu çam balı rekoltesinin 2020 yılında düşük olması, raflara balın zamlı fiyatlarla gelmesine neden oldu.



Özen Altıparmak, yaptığı açıklamalarda, her yeni hasat döneminde fiyat değişimlerinin olduğuna ve bunun rekolteyle ilgili olduğun dikkat çekerek, pandemi döneminde üretimde aksama olmadığını ancak rekoltenin düşük geldiğini aktardı.



Altıparmak, Türkiye'nin gerçekleştirdiği bal ihracatının yüzde 80'inin çam balı, yüzde 20'sinin ise çiçek balı olduğunu aktardı. Altıparmak, çam balının yüzde 95'inin Türkiye'de üretildiğini belirtti.