T24 LogoT24 Logo
Magazin

TSK'dan Balçiçek İlter ve Okan Bayülgen'e suç duyurusu

TSK Balçiçek İlter ve Okan Bayülgen hakkında suç duyurusunda bulundu

11 Temmuz 2012 13:55

Genelkurmay, gazeteci Balçiçek İlter ve televizyoncu Okan Bayülgen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Habertürk yazarı ve Habertürk tv programcısı gazeteci Balçiçek İlter TSK'nın suç duyurusunu kendi twitter hesabından duyurdu. 
 
"Genelkurmay emekli astsubaylari ekrana cikardim diye hakkimda suc duyurusunda bulunmus! Yorum bile yapamiyorum artik! Ne diyeyim?" diye tweet atan İlter, kısa süre sonra bir tweet daha atarak şu bilgileri paylaştı:
 
"Aha! Sadece benim degil, okan bayulgen hakkinda da suc duyurusu yapmislar! Hepimiz astsubayiz pankartlari hazirliyorum, yuruyus yakin:)"
 
Henüz başka bir kaynaktan konuyla ilgili bilgi gelmiş değil.

ETİKETLER

Balçiçek İlterOkan BayülgenTSK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24