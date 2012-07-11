TSK'dan Balçiçek İlter ve Okan Bayülgen'e suç duyurusu

Genelkurmay, gazeteci Balçiçek İlter ve televizyoncu Okan Bayülgen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Habertürk yazarı ve Habertürk tv programcısı gazeteci Balçiçek İlter TSK'nın suç duyurusunu kendi twitter hesabından duyurdu.

"Genelkurmay emekli astsubaylari ekrana cikardim diye hakkimda suc duyurusunda bulunmus! Yorum bile yapamiyorum artik! Ne diyeyim?" diye tweet atan İlter, kısa süre sonra bir tweet daha atarak şu bilgileri paylaştı:

"Aha! Sadece benim degil, okan bayulgen hakkinda da suc duyurusu yapmislar! Hepimiz astsubayiz pankartlari hazirliyorum, yuruyus yakin:)"

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