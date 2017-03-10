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Medya

Balçiçek İlter: Sinan Oğan'ın sözlü saldırısına maruz kaldım, yasal süreç başlattım

Oğan, "Habertürk, gücü yalakalığında" demişti

10 Mart 2017 19:15

Habertürk TV'de "Karşıt Görüş" programını hazırlayıp sunan Balçiçek İlter, kendisine yönelik olarak "Biraz şerefli olun. Sabahtan beri konuklarınız bize hakaret ediyor. Telefon ile söz hakkı verin" diyen Sinan Oğan hakkında yasal süreç başlattığını duyurdu.

Oğan, Milliyet yazarı Nagehan Alçı’nın "Karşıt Görüş" programında kendisine “Irkçı” demesi üzerine yayına bağlanmak istediğini ancak kanalın kendisini bağlamadığını söylemişti. Oğan, Balçiçek İlter'i de etiketleyerek sosyal medya hesabında şu paylaşımları yapmıştı:

"Biraz şerefli olun. Sabahtan beri konuklarınız bize hakaret ediyor. Telefonda ile söz hakkı verin! Ekranınıza çıkardığınız Nagehan Alçı bize "Irkçı" dedi bu söz hakkı doğurmayacak da ne doğuracak? Sizin yaptınız yargısız infazdır. Gücü özgürlüğünde demeyin, gücü yalakalığında deyin. Yazıklar olsun size. Programınızda söylenen 'Sinan Oğan ırkçıdır' sözü cevap hakkı doğurmayacak da ne doğuracak? Balçiçek hanım konuklarınız sabahtır bize hakaret ediyor tek kelime etmediniz? Söz hakkımı gasbediyorsunuz. Şimdi @HaberturkTV nin sahibi Ciner grubu devletten ihale alıyor diye bu kadar yalakalık ve söz hakkı vermemek! @HaberturkTV nin sahibi Ciner Grubu bize söz hakkı verdiğinde AKP'nin ballı ihalelerini keseceğinden korkuyor. Devletten ihale alıp ekranlarınızdan muhaliflere hakaret ettirmek mi adamlığınız!  Sizin yandaşlığınıza, habercilik anlayışınıza tükürmek bile fazla. Sizi Allaha havale ediyorum. Kabataş yalanlarınızı bu millet gördü, Alo Fatihlerinizi bu millet gördü. Devran dönecek elbet. Sizin yaptınız yargısız infazdır. Gücü özgürlüğünde demeyin, gücü yalakalığında deyin. Yazıklar olsun! Ciner grubu olarak AKP'den ihale alıp bize karşı yargısız infaza susmanızı bu millet unutmayacak! Habertürk gücü yalakalığında"

Balçiçek İlter de, Sinan Oğan'ın sözlü saldırılarına maruz kaldığını savunarak şunları söyledi:

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