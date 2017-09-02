Balçiçek İlter Habertürk'ten Star'a transferini böyle duyurdu: Mesleklaşlar içeri atıldı!

Balçiçek İlter, "Karşıt Görüş" programını hazırlayıp sunduğu Habertürk TV'ye veda etti. Star TV'ye transfer olduğunu açıklayan İlter, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Haber zorlaştı, doğru cümleleri söylemek imkansız hale geldi, meslektaşlar içeri alındı, inandığım savunduğum doğrular bir bir yanlış çıkmaya başladı. Ardından kendi kendini sorgulama, işine heyecan duymama, nefes alamama hissi geldi. Diyorum ya yol bitti" ifadesini kullandı.

Balçiçek İlter'in kişisel Instagram hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"Gazeteciliğe adım attığımda 17 yaşındaydım. Dinç Bilgin ve Ercan Arıklı gibi iki özel insanla çalıştım. Dinç Bilgin'in gazetecilik heyecanına ortak olan ve o koşuşturmaya katılabilen şanslılardanım. Genç yaşta grup koordinatörü, Ankara temsilcisi oldum. 7 yıl Başkent'te yaşadım, siyaseti kokladım, Meclis koridorlarında koşturdum. Ardından Ciner grubuyla tanıştım. Yine iki özel insan Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ. 29 yaşımda Sabah Gazetesi'nin ilk kadın yazıişleri müdürü oluvermiştim. Turgay Bey ilk toplantıda 'Gazeteleri iyi insanlar yapsınlar, her şeyden önce iyi olun demişti' canla başla sarılmıştım işime. Ardından yine aynı grupla Habertürk ve ekran macerası. Sevgili Kenan Bey adeta zorla stüdyoya itti beni, kapıyı kilitleyip, dışarıda bekledi. Ekranda konuk bile olmayı sevmeyen bana 'Sende ekran ışığı var' dedi, 'Çok iyi olacağını biliyorum'. Önce marka haline gelen 'Sözsende' ardından 'Karşıt Görüş' ve 'Memleketin Hali' programı derken. Yine Kenan Tekdağ, 'Ana haberimizi sun, yaparsın' dedi. Prompter okumayı da orada öğrendim yani. Uzun lafın kısası yaklaşık 27 yıldır haberin içindeyim. Röportajlar, köşe yazıları, gelip geçen genel müdürler derken yol aniden bitiverdi.

"Haber zorlaştı, doğru cümleleri söylemek imkansız hale geldi, meslektaşlar içeri alındı, inandığım savunduğum doğrular bir bir yanlış çıkmaya başladı. Ardından kendi kendini sorgulama, işine heyecan duymama, nefes alamama hissi geldi. Diyorum ya yol bitti. Tekrar derin bir nefes alıp baştan başlayabilmek için radikal bir karar gerekiyordu, sanırım aldım. Uzun zamandır bana adeta ev olan Ciner grubundan izin istedim. @haberturktv @haberturk macerasında güzel işler de yaptık, sürçü lisan da ettik, hatasıyla sevabıyla onca yıl canlı yayın, köşe yazıları derken şimdi @startv de yepyeni bir maceraya atılıyorum, Allah utandırmasın. Yöneticilik dönemlerimde de çok önem verdiğim 3. Sayfa haberlerinin içinde olacağım, memkeketin siyaset dışı haberlerinde her gün 16.00-19.00 arası @olayyeristartv programıyla karşınızdayım. Hadi bakalım,başlayalım, sonrasına hep beraber bakarız."