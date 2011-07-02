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Politika

BALBAY'IN TEŞEKKÜR AFİŞLERİ BİLBOARDLARDA İZMİR (A.A)

02 Temmuz 2011 17:34

-BALBAY'IN TEŞEKKÜR AFİŞLERİ BİLBOARDLARDA İZMİR (A.A) - 02.07.2011 - ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay'ın CHP'ye teşekkür ettiği afişler kentin değişik yerlerindeki bilboardlara asıldı. İzmir'in çeşitli noktalarındaki ana arterlerde yer alan bilboardlara asılan afişte, Mustafa Balbay'ın resmiyle birlikte, ''Oyumun takipçisi olduğu için CHP'ye teşekkürler'', ''Milletin iradesine sahip çıktığı için CHP'ye teşekkürler'' ifadesi yer alıyor. CHP İzmir İl Başkanlığı yöneticileri, afişlerden bilgilerinin olmadığını belirterek, ''Kim astı ya da kimler astırdı bilgimiz yok'' dedi. Öte yandan dün asılan afişlerin bugün birçok noktada kaldırıldığı dikkati çekti.  

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