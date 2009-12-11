Balbay'ın mektubu

T24- Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, 281 gündür tutukluluğu süren Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilci Mustafa Balbay'ı örnek göstererek, "tutuklamaların Ergenekon davasında bir cezalandırma biçimine dönüştüğünü" yazdı.



Balbay'ın kendisine gönderdiği mektuptan da bahseden Yılmaz'ın Hürriyet'teki köşesinde yayımlanan (11 Aralık 2009) yazısı şöyle:





BUGÜN itibariyle Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’ın tutukluluk süresi 281 güne çıkmış bulunuyor.

Balbay ile ilgili bütün deliller toplandı. Evi arandı, ofisi arandı, neyi var neyi yoksa el konuldu, incelendi. Hakkında dava açıldı. Artık “delilleri karartmasına” imkân yok. Kaçmayacağı da belli oldu. Eğer kaçacak olsaydı, ilk gözaltına alınıp salıverildiğinde soluğu çoktan yurtdışında almış olurdu.

Ama Balbay’ın tutukluluk hali devam ediyor. Tutuklamaların bu davada bir cezalandırma biçimine dönüştüğünü düşünüyorum.

Mustafa Balbay’dan dün bir mektup aldım.

Mektubunda sorgu sırasında kendisine sorulan sorulardan iki örnek de aktarmış:

- “Size aktarılan bilgilerin çoğu suç teşkil edecek niteliktedir. Bunlar hangi amaçla size aktarıldı?”

- “Atatürkçü Düşünce Derneği’nden size gönderildiği belirtilen bu ileti başka kimlere gönderilmiştir?”

Bir sanık, suçsuz olduğunu ispat etmek durumunda değildir. Suçu ispat yükümlülüğü, iddiada bulunan savcılık makamına aittir. Bir insanın, görevi gereği muhatap olduğu kişilerin davranışlarından sorumlu tutulmasına ne demeli bilmiyorum.