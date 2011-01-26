-BALBAY'IN ADAY GÖSTERİLMESİ İÇİN İMZA KAMPANYASI BURDUR (A.A) - 26.01.2011 - ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından gazeteci Mustafa Balbay'ın milletvekili adayı gösterilmesi için Burdur Sivil Toplum Platformu tarafından imza kampanyası başlatıldı. Burdur Tüm Emekliler Derneği Başkanı Kemal Arslan öncülüğündeki Burdur Sivil toplum Platformu üyeleri, başlattıkları imza kampanyası çerçevesinde gazeteci Mustafa Balbay'ın memleketi Yeşilova ilçesine bağlı Güney beldesine gitti. Burada yaklaşık 450 imza toplanırken imzaların bir dilekçeyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderileceği bildirildi. Kampanyaya imzasıyla destek veren Mustafa Balbay'ın arkadaşlarından emekli öğretmen Ünal Ayko, Balbay'ın suçsuzluğuna inandıklarını ve kendisini milletvekili olarak görmekten gurur duyacaklarını söyledi. Amcası İsa Balbay, teyzesi Zeliha Çavdar ve halasının kızı Hatice Candanoğlu ise Mustafa Balbay'ın suç işlemediğini, millet menfaati için yazdığı yazılar yüzünden Silivri Cezaevinde yattığını savundu. Teyze Zeliha Çavdar, ''Son mahkemeye gittim. Kuzumu doya doya kucakladım. Onun suçu ne ki? Vatanını sevmesi suç mu?'' dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben yazılan dilekçede, Mustafa Balbay'ın ''Ergenekon'' soruşturmasında gözaltına alındığı ve iki yılı aşkın süredir tutuklu olduğu hatırlatıldı. ''Ergenekon'' soruşturmasının, ''örtülü bir ılımlı İslam darbesini gerçekleştirmenin aracına dönüştürüldüğünün'' iddia edildiği dilekçede, şu ifadelere yer verildi: ''İnsanları katleden Hizbullah'ın salıverildiği günümüzde, Mustafa Balbay ve aydınların haksız ve hukuksuz biçimde hapsedilmesiyle başlatılan ülkeyi teslim alma çabaları karşısında, Türkiye'nin ilerici güçleri ve aydınları bu tehlikeli gidişi önlemek için dayanışma içinde, tüm demokratik mücadele yöntemlerini kullanarak karşı çıkmalıdırlar. Bu mücadeleye örnek olması açısından, hemşehrimiz Mustafa Balbay, Haziran 2011 genel seçimlerinde milletvekili adayı gösterilerek seçtirilip, özgürlüğüne kavuşmasının yolu açılmalıdır. Burdur Sivil Toplum Platformu'nun girişimiyle Mustafa'nın köyü Güney'den başlatılan imza kampanyası ile dile getirdiğimiz halkımızın özleminin, CHP kadrolarında kabul ve karşılık bularak Mustafamızın özgürlüğüne kavuşacağına inanıyor, saygılar sunuyoruz.''