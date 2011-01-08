-BALBAY'A MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Mustafa Balbay'ın cezaevinde yazdığı ''Silivri Toplama Kampı; Zulümhane'' isimli kitabı, meslektaşları tarafından imzalanarak okuyuculara sunuldu. Kadıköy Belediyesi ve Cumhuriyet gazetesi, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'ın yazdığı kitap dolayısıyla Kadıköy Belediyesi Sanat Kütüphanesi'nde söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi. Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in Balbay'ın cezaevinden yazdığı mektubu okuduğu etkinlikte, bazı vatandaşlar gözyaşı döktü. Etkinlikte konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Balbay'ın tutuklanmasının üzerinden 674 gün geçtiğini belirterek, ''Asansörde bir ay kaldığınızı veya kapısı kilitli bir odada bir müddet kaldığınızı düşünün. Bunun ne denli bir zulüm olduğunu, ne denli bir işkence olduğunu herhalde anlatmaya gerek yok'' dedi. Yargılamada, akla hayale gelmeyecek sorular sorulduğunu söyleyen Öztürk, bunların onur kırıcı şeyler olduğunu belirtti. Öztürk, konuşmasını Balbay'ın yazdığı kitaptan bazı bölümleri okuyarak sonlandırdı. Gazeteci Yazgülü Aldoğan, Avrupa Birliği normları kapsamında yasalarda düzenlemeler yapıldığını, bunun sonucunda 5 kişiyi öldüren 12 kişiyi de yargılayan zanlıların tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirtti. 2 senedir tutuklu olan Balbay'ın ise henüz hangi konudan yargılandığını tam olarak anlayamadıklarını bildiren Aldoğan, ''Balbay, telefonda hükümeti eleştirdiği için yargılanıyor. Ne zaman tahliyesini istese tutukluluk süresi uzatılıyor. Amaç, Balbay ve arkadaşlarını 10 yıl cezaevinde tutmak'' diye konuştu. Gazeteci Bekir Ersöz de ülkede hukukun kalmadığını ileri sürerek, doğru hukukun aranması gerektiğini belirtti. Şair-yazar Ataol Behramoğlu da Balbay'ın bir sivil darbe sonucu tutuklandığını, Silivri'de kurulan özel mahkemede yargılandığını savundu. Konuşmaların ardından etkinliğe katılan gazeteciler Aldoğan, Ersöz, Behramoğlu ile Orhan Bursalı, Ümit Zileli, Erdal Atabek, Zeynep Oral, Orhan Erinç, Enver Aysever, İdris Akyüz, Bedri Baykam, Oray Eğin, Ferai Tınç, Yalçın Bayer, Melih Meriç, Veli Dedeoğlu, Balbay'ın yazdığı kitabı imzalayarak okuyuculara sundu.