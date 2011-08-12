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Balbay Silivri'de yemin etti, hâkim güldürdü!

CHP’nin tahliye edilmemesi nedeniyle bir süre yemin etmediği “Ergenekon” sanığı Mustafa Balbay, duruşmada milletvekili andını okudu.

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - CHP’nin tahliye edilmemesi nedeniyle bir süre yemin etmediği “Ergenekon” sanığı Mustafa Balbay, duruşmada milletvekili andını okudu. Duruşmayı izlemeye giden CHP’liler, Balbay’ı alkışladı. Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin alkışlayanları uyararak ''Bu dava siyasi bir dava değildir'' demesi üzerine duruşma salonunda gülüşmeler yaşandı.

 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen ikinci ''Ergenekon'' davasının duruşmasında söz isteyen gazeteci Mustafa Balbay, İzmir'den gelen seçmenleri ve CHP milletvekilleri ile ilk kez bir araya geldiğini söyledi.


Mustafa Balbay, Anayasa'nın 81. maddesinde düzenlenen milletvekili yemin metnini sanık kürsüsünde okudu.


Balbay'ın yemin metnini okuduktan sonra duruşmadaki izleyiciler ve bazı CHP'li vekiller tarafından alkışlandığı görüldü.



‘Siyasi dava' polemiği


Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin alkışlayanları uyararak ''Bu dava siyasi bir dava değildir'' demesi üzerine duruşma salonunda gülüşmeler yaşandı.


Tuncay Özkan'ın avukatı Şahin Mengü de Başkan Özese'ye hitaben ''Bu dava siyasidir'' şeklinde tepki gösterdi.


Özese, davanın siyasi değil, hukuki bir dava olduğunu tekrarladıktan sonra Balbay'a hitaben ''Maddi gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda beyan veriniz'' dedi.



Balbay'dan hakime: Siyaseti dizayn ediyorsunuz


Mustafa Balbay ise ''Sayın başkan, siyasi bir dava değil dediniz ama şu anda siz siyaseti dizayn etmektesiniz. Verdiğiniz kararla görev yapmamı engellemektesiniz. Yargı siyasete müdahale etmektedir'' diye konuştu.


Bunun üzerine Özese, verdikleri kararın (Balbay'ın tutukluğunun devamına ilişkin) Anayasa'ya uygun olduğunu bildirdi.


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