Balbay: Özkan'la tehdit ederek ayırdılar

T24 - Ergenekon tutuklusu CHP milletvekili Mustafa Balbay'dan, tek kişilik hücrede kalmasıyla ilgili bir açıklama geldi. Daha önce Tuncay Özkan'la aynı hücrede kalan Balbay, yöneticilerin 'aynı koşullara yerleştirileceksiniz' sözüne rağmen, istekleri dışında zor kullanma tehdidi ile ayrı hücrelere konulduklarını söyledi.



İkinci 'Ergenekon' davasının Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşmasına, tutuklu sanık CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay yazılı bir açıklama gönderdi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davaya Balbay'ın avukatı aracılığıyla gönderdiği açıklama şöyle:



"9 aydır isteğim dışında tek kişilik hücrede tutuluyorum. 4 No.lu Cezaevi'nde Tuncay Özkan ile aynı koğuşta kalırken yöneticilerin 'aynı koşullara yerleştirileceksiniz' sözüyle 28 Şubat 2011 akşamı 1. No.lu cezaevine sevk edildik. Gece yarısına doğru getirildiğimiz 1 No.lu cezavinde 03.00'e kadar bekletildikten sonra isteğimiz dışında zor kullanma tehdidi ile ayrı hücrelere konulduk.''



Sanatçı Tarık Akan ve ressam Bedri Baykam'ın da izlediği duruşma yarına ertelendi.



Öte yandan duruşmada, çapraz sorgusu yapılan tutuksuz sanık Emre Baltacı, ''Şırnak'ta görevli olduğu sırada Üsteğmen Taylan Özgür Kırmızı'nın 'Genelkurmay'da terörle mücadelede yeni oluşturulacak birimde görev almak isteyip istemediğimi sordu' Ben de kabul ettim. Kimlik bilgilerimi bu nedenle Taylan Özgür Kırmızı'ya verdim'' dedi.



Mahkeme Başkanı Hüseyin Özese'nin ''Taylan Özgür Kırmızı, kimlik bilgilerinizi İbrahim Şahin'e göndermiş. Bilginiz var mıydı'' sorusu üzerine Baltacı, ''Haberim yoktu. İbrahim Şahin'i tanımıyorum'' dedi.



Tutuksuz Sanık Melih Yüksel de, 2006 yılında harp okulundan mezun olup teğmen rütbesiyle göreve başladığını söyledi.



İlk görev yerinin Şırnak olduğunu belirten Yüksel, burada vazifeye başlamasından 6 ay sonra 'Ergenekon' soruşturması kapsamında tutuklandığını ifade etti.



Üsteğmen Taylan Özgür Kırmızı ile Şırnak'ta tanıştığını belirten Yüksel ''Taylan üsteğmen ile çok samimi değildik. Birliklerimiz farklıydı.



Ancak kendisi örnek aldığımız bir komutandı. Bana bir gün terörle mücadele için özel birlik kurulacağını söyledi. Katılmak isteyip istemediğimi sordu. Bende katılmak istediğim belirttim. Komutanın tayin işinin iptal olduğunu söyleyince bir daha irdelemedik. Ayrıca isimlerimizin İbrahim Şahin'e verildiğinden haberim yoktu'' diye konuştu.



Çapraz sorgusu sırasında Savcı Mehmet Ali Pekgüzel sanık Yüksel'e sorular yöneltti.



Kendisinin Jandarma Özel Harekatta görev aldığını hatırlatan Pekgüzel, ''Zaten terörle mücadele içerisinde yer alan bir birimdesiniz. Taylan Özgür'ün size teklifiyle nasıl bir görev bekliyordunuz'' diye sordu.



Her askerin en profesyonel birliklerde çalışmak isteyeceğini söyleyen Yüksel, kendisinin de bu çerçevede terörle mücadelede yeni kurulacak birimde yer alma düşüncesinde olduğunu ifade etti.



Yüksel, medyada da bu tarihlerde terörle mücadele için yeni bir birim kurulacağına dair haberler çıktığını, Taylan Üsteğmen'in teklifini de bu çerçevede değerlendirdiğini söyledi.







