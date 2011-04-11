-BALBAY İZMİR, HABERAL ZONGULDAK'TAN ADAY ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, Mustafa Balbay'ın İzmir'den, Mehmet Haberal'ın Zonguldak'tan aday olduğunu, İlhan Cihaner ve eski HSYK Başkanvekili Kadir Özbek'in aday gösterilmediğini belirterek, kendisinin de Eskişehir'den liste başında bulunduğunu söyledi. Batum, Emine Ülker Tarhan'ın Ankara'dan aday olduğunu ifade ederek, Önder Sav ve Hakkı Süha Okay'ın da aday listesinde yer almadığını bildirdi. Batum, YSK'ya listeleri sunduktan sonra listelerin saat 17.00 itibariyle partinin internet sitesine konulacağını söyledi. Gazetecilerin soruları üzerine Batum, Adana Savcısı İlhan Cihaner'in, eski HSYK Başkanı Kadir Özbek'in, Ergenekon sanıklarından Tuncay Özkan'ın, CHP'li vekiller Hakkı Süha Okay ve Mustafa Özyürek ile CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın listede olmadığını kaydetti. Batum, Ergenekon davası sanıklarından Mehmet Haberal'ın Zonguldak'tan birinci sıra, Mustafa Balbay'ın İzmir'den ve eski Yarsav Başkanı Emine Ülker Tarhan'ın Ankara'dan aday gösterildiğini, kendisinin de Eskişehir'den birinci sıradan aday olduğunu bildirdi. Nur Serter'in de aday olduğunu kaydeden Batum, ayrıca Deniz Baykal'ın da Antalya'dan aday gösterildiğini dile getirdi. Batum, ''Daha 550 tane çok değerli isim var. Sadece onlar değil. Sürpriz yok. Çok değerli arkadaşlarım hepsini alabilmek mümkün değildi. Üzerinde çok uğraşıldı. Dengeli iyi bir liste oldu ve CHP'yi inşallah iktidara taşıyacağına inanıyorum'' dedi. Batum, ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bir açıklama yapabileceğini de bildirdi.