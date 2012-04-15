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Kültür-Sanat

Balbay için 'hücreye' girdiler

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Balbay için 17. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı kapsamında demir parmaklıklardan bir imza standı oluşturdu

15 Nisan 2012 16:40

17. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı kapsamında Cumhuriyet gazetesi yazarı ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay için demir parmaklıklardan bir imza standı oluşturuldu.
 
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay için 17. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı kapsamında demir parmaklıklardan bir imza standı oluşturdu.

Balbay’ın posterinin yer aldığı, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nde çekilen fotoğraflarının yansıtıldığı stantta, dün milletvekili arkadaşları demir parmaklıkların ardına geçerek Balbay’ın kitaplarını imzaladı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği imza etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel’le birlikte katıldı.

Kocaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ve PM Üyesi Ercan Karakaş’a, Balbay’ın kitaplarını imzalattı. Buradaki anı defterini de imzalayan Kocaoğlu, “Sevgili arkadaşım, can dostum Mustafa Balbay’ım! Seni çok özledik. En kısa zamanda buluşmak dileği ile, herkes için adalet dileklerimizle. İzmir duruşunu görüyor ve onu hayranlıkla uygulamaya çalışıyoruz” yazdı.

Aksünger, Cihaner ve Karakaş da gelecek kitap fuarlarında Balbay’ı İzmir’de, aralarında görmek istediklerini vurguladılar. “Gazetecilere Özgürlük ve Mustafa Balbay İzmir Kitap Fuarı’nda” etkinliği kapsamında bugün de Cumhuriyet İzmir Temsilcisi Serdar Kızık’la milletvekilleri Oğuz Oyan ve Güldal Mumcu, saat 11.00’de Balbay’ın kitaplarını imzalayacak. Etkinlik, fuarın kapanacağı 22 Nisan’a dek aynı saatte sürecek.

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